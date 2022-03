Samsung rimuove il caricabatteria anche dagli smartphone entry-level

Secondo quanto riportato da una nuova indiscrezione, alcuni rivenditori di elettronica in Europa hanno confermato che gli smartphone Samsung entry-level verranno presto spediti senza caricabatteria nella confezione. La mossa arriva in seguito alla decisione dell’azienda di rimuovere i caricabatterie dalle confezioni con la serie Galaxy S21 l’anno scorso.

Samsung ha un po’ di storia nel prendere in giro le decisioni di Apple e poi copiarle, sia con notch, jack per cuffie, slot per schede microSD e ora caricabatterie. La società nel 2020 è stata colta in flagrante eliminando annunci pubblicitari che prendevano in giro la decisione di Apple di non spedire i caricabatterie con i propri iPhone, dopo aver improvvisamente capito che fare lo stesso sarebbe stato più redditizio.

Non solo, Samsung ha persino copiato le giustificazioni di Apple e ha citato i vantaggi ambientali come il motivo principale alla base della mossa, ignorando apparentemente il fatto che la vendita di caricabatteria in una confezione separata potrebbe solo generare più rifiuti.

Ma mentre inizialmente sembrava che il nuovo schema sarebbe stato valido solo per i telefoni Galaxy di punta, Samsung ora ha sorpreso tutti includendo anche offerte di fascia media e entry-level (come tra l’altro aveva già preannunciato). Le fonti dell’indiscrezione hanno elencato alcuni dei dispositivi vittime di questa decisioni, fra cui Galaxy A13 e Galaxy A23 che sono stati svelati all’inizio di questa settimana.

Indipendentemente da ciò, ora sarebbe giusto dire che Samsung potrebbe pianificare un futuro senza caricabatterie compreso per tutti i suoi smartphone. E se lo fa davvero, allora più OEM potrebbero seguire l’esempio.

VIA