Microsoft Edge 99 ufficiale | Novità e download

Esattamente come Google ha fatto con il suo Chrome, anche Microsoft ha rilasciato la versione 99 del suo browser web Edge.

Poiché è l’ultima major release prima della versione 100, Microsoft avverte ancora una volta gli sviluppatori Web che la stringa dello user agent cambierà e che potrebbe potenzialmente rompere alcuni siti web. Questo è qualcosa che sta accadendo anche con Chrome e altri browser basati su Chromium.

Le novità di Microsoft Edge 99

Novità legate alle passowrd

Per quanto riguarda le novità di questo aggiornamento, Microsoft ha aggiunto la possibilità di impostare una password primaria personalizzata per la compilazione automatica dei moduli Web. Quando si tenta di utilizzare la compilazione automatica per inserire il nome utente e la password su un sito Web, Microsoft Edge chiede già di verificare la propria identità con la password di Windows o Windows Hello. Quindi anche se qualcun altro sta utilizzando il PC, non può accedere facilmente alle informazioni di accesso.

Con Edge 99, è possibile impostare una password personalizzata per proteggere le informazioni di riempimento automatico. In tale nota, Microsoft ha anche aggiunto una politica che consente agli amministratori di bloccare il password manager su determinati siti Web. Se non si desidera salvare le password e utilizzare la compilazione automatica su siti Web specifici, è possibile utilizzare il criterio PasswordManagerBlocklist per farlo.

Arrivano le miniature nei PDF

Tornando alle funzionalità rivolte agli utenti, Microsoft sta anche migliorando la navigazione nei PDF in Edge. Ora è si è in grado di vedere le miniature delle pagine nel riquadro di sinistra, così da trovare più facilmente ciò che si sta cercando. Prima, Edge offriva un riquadro di navigazione solo se il file PDF aveva un sommario, quindi questo dovrebbe aiutare con i documenti lunghi che non ne hanno uno.

Cambiare i profili utente

Infine, e stranamente, Microsoft menziona ancora una volta la possibilità di cambiare automaticamente i profili utente per determinati siti Web. Questo è stato originariamente menzionato nel registro delle modifiche per Edge 98, ma è stato rimosso in seguito per ragioni sconosciute. Sembra essere tornato con Edge 99, il che significa che puoi impostare siti Web specifici per passare automaticamente a un profilo utente diverso.

In questo modo, si può accedere istantaneamente alle password salvate dal profilo corretto o accedere immediatamente senza cambiare profilo manualmente.

Download Microsoft Edge 99

Per procedere al download della nuova versione 99 del browser web Edge, potete cliccare sul nostro app box sottostante.

VIA