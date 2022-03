Google Chrome 99 ufficiale | Novità e download

Google si muove a un ritmo incredibile quando si tratta di rilasciare nuove versioni di Chrome. Poche settimane dopo il lancio di Chrome 98, Chrome 99 è già arrivato sul canale stabile. Questa volta, molti cambiamenti stanno avvenendo sotto il cofano per gli sviluppatori, ma solo alcune curiosità interessanti avranno un impatto visibile su noi utenti normali.

Riconoscimento della grafia

Google vuole finalizzare un vecchio esperimento avviato per la prima volta in Chrome 91: un’API di riconoscimento della grafia integrata. Consentirà agli sviluppatori di creare web app (sempre più popolari e anche monetizzabili da Chrome 88) per prendere appunti o disegnare più facilmente, poiché non dovranno più fare affidamento su integrazioni di terze parti. Ci sono già molte API là fuori, ma sono spesso specifiche del sistema, quindi avere uno standard che funzioni su piattaforme diverse è bello da avere. Per ora tuttavia, l’API per la scrittura a mano è disponibile solo su Chrome desktop.

Novità per l’inserimento delle date

A partire da Chrome 99, le Web App possono utilizzare il selettore della data del sistema a loro discrezione utilizzando una nuova classe, che potrebbe rendere l’esperienza più bella quando si deve inserire una data. Il vantaggio qui è che, a differenza di un widget di terze parti da un sito Web, si può fare affidamento sul familiare selettore di date presente su Android.

Arriva il controverso Manifest V3

Google vuole cambiare il modo in cui i content blockers (o meglio, ad blocker) funzionano nel browser. La società afferma che è stato fatto per ridurre le risorse utilizzate dai blocchi dei contenuti, ma molti sviluppatori sospettano che Google voglia spingere il cambiamento per rendere gli ad blocker meno efficienti.

Ad ogni modo, mentre le estensioni del browser già rilasciate potranno utilizzare il vecchio metodo fino al prossimo anno, Google ora non consente a nuove estensioni di utilizzare il cosiddetto Manifest V2: dovranno fare affidamento su Manifest V3, che consente solo per blocklist più piccole.

Per procedere al download di Chrome 99 sul vostro smartphone o tablet Android, vi basterà cliccare sul seguente app box.

VIA