Il 2021 è stato un anno da record per le PWA su Chrome

Google è stato un grande sostenitore delle Progressive Web Apps (PWA), con l’obiettivo di offrire agli utenti le funzionalità delle applicazioni complete in una forma più leggera e basata sul web. L’azienda sta lavorando costantemente per migliorare l’esperienza PWA su Chrome in tutte le piattaforme, con aggiunte recenti come una schermata di installazione completamente nuova e un processo di disinstallazione simile alle tradizionali app.

L’idea delle PWA, in generale, sembra prendere piede, poiché Google riferisce che le installazioni hanno visto una crescita del 270% anno su anno dall’inizio del 2021. Il colosso di Mountain View ha citato i dati interni per i fatti e le cifre. Secondo il rapporto dell’azienda, lo scatto di crescita dal 1 febbraio 2021 al 1 febbraio 2022 tiene conto delle installazioni da tutti i siti Web (comprese le PWA di Google) su Chrome OS e dal browser Chrome su Windows, Mac e Linux. Tuttavia, i browser Chromium di terze parti non vengono presi in considerazione.

Google osserva che questa crescita è solo un aspetto dell’espansione di Chrome OS. Rapporti precedenti indicavano un aumento del 190% dell’utilizzo delle app sui Chromebook nello stesso periodo⁠ e un aumento del 92% dell’adozione dei Chromebook su base annua nel 2020. La crescita non è un colpo di fortuna, poiché Google evidenzia diversi miglioramenti apportati a Chrome OS per migliorare la ricchezza delle PWA.

Il principale tra questi è la possibilità per le PWA di apparire nei consigli di Google Play, rendendole più rilevabili. Non è tutto, però. I metodi di pagamento e abbonamento senza soluzione di continuità nel negozio assicurano che gli sviluppatori possano monetizzare facilmente le loro app.

Sempre più sviluppatori stanno sfruttando le PWA con grande successo: YouTube, ad esempio, ha utilizzato la funzionalità per portare l’accesso offline ai suoi utenti Premium. Tuttavia, non sono solo le enormi piattaforme a trarne vantaggio. Google cita app come BeFunky⁠ (un editor di foto), Clipchamp⁠ (una suite per la creazione e l’editing di video) e Cloud Stop Motion⁠ (un creatore di animazioni in stop-motion) per aver visto un forte aumento di traffico nelle loro PWA.

VIA