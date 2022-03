Come condividere un tab di Google Chrome da uno smartphone a un PC

Nonostante gli smartphone rappresentino ormai il principale sistema di accesso a internet da parte degli utenti, i computer desktop sono ancora largamente utilizzati per l’accesso al web. E pur non essendoci un singolo sistema operativo condiviso fra smartphone e PC desktop, in questa guida vi mostreremo quanto semplice sia condividere un tab dall’app Google Chrome del vostro smartphone a un computer desktop.

L’unico requisito necessario, oltre chiaramente ad avere installato Google Chrome sia sullo smartphone (dove molto probabilmente è pre-installato) che sul PC desktop, è quello di aver effettuato l’accesso allo stesso account Google su tutti i dispositivi. Non è necessario preoccuparsi di sincronizzare il telefono in quanto Google lo fa automaticamente.

Un po’ come tutto nel mondo dei servizi Google, il processo di condivisione di un tab da smartphone a un PC desktop usando Chrome è stato semplificato al massimo.

Aprire Google Chrome sullo smartphone e visitare un sito web che si vuole successivamente visionare su PC desktop (magari androidblog.it)

Premere il tasto menu (tre puntini in colonna) posto in alto a destra

Dal menu, premere su “Condividi”

Da questa schermata, premere su “Invia ai tuoi dispositivi” e selezionare su quale PC si vuole condividere il tab

Sul PC Desktop, aprire Google Chrome (se già aperto è ancora meglio) e attendere l’apparizione di un pop-up in alto a destra che invita ad aprire una pagina web su un nuovo tab

Come avete potuto vedere, l’intero processo non richiede più di 10 secondi, tanto che ci si sta di più a leggere/scrivere la guida che a metterla in pratica.