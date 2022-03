GrapheneOS porta le sue sicure app di fotografia e lettura PDF sul Play Store

GrapheneOS è una Custom ROM per Android focalizzata totalmente sulla sicurezza e sulla privacy dei dati degli utenti. Gli sviluppatori, oltre ad aver creato un sistema operativo altamente personalizzato (non nella UI ma sotto il cofano) per enfatizzare la sicurezza, hanno anche sviluppato una serie di applicazioni con lo stesso livello di sicurezza. Ebbene, un paio di tali applicazioni sono adesso giunte sul Play Store.

Cercando le app della fotocamera sul Play Store si può finire per scorrere elenchi per quelle che sembrano ore e ore. È fantastico avere così tante scelte, ma anche un po’ opprimente, e quando si sceglie quella che si desidera, può essere facile dimenticare che la sicurezza e la privacy potrebbero non essere sempre le priorità principali nello sviluppo dell’app. Quindi è una buona notizia sapere che GrapheneOS ha creato un paio di app per le quali la privacy personale è al primo posto.

Come notato per la prima volta da XDA, le app di GrapheneOS approdate sul Play Store sono Secure Camera e Secure PDF e sì, riguardano tutte la privacy. Secure Camera funziona bene con tutti gli smartphone e può gestire una varietà di attività comuni oltre alla fotografia, come la scansione di codici QR e codici a barre normali. Secure Camera richiede solo l’accesso alla fotocamera e adotta misure per l’archiviazione e la registrazione del suono che non richiedono altre autorizzazioni. Richiederà l’autorizzazione alla posizione se il geotagging è già attivato e rimuove automaticamente i metadati EXIF ​​dalle foto.

Per quanto riguarda Secure PDF, segue l’esempio dal punto di vista della sicurezza e non richiede autorizzazioni speciali per svolgere il suo lavoro.

Poiché sono open-source, potete dare un’occhiata al codice per Secure Camera (qui) e Secure PDF (qui) su Github. Entrambi sono ora disponibili su Google Play Store, e potete scaricarle dagli app box qui di seguito:

