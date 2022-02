GrapheneOS, in arrivo un nuovo smartphone dedicato

Le Custom ROM al giorno d’oggi non sono così popolari come lo erano un decennio fa ma ci sono ancora alcuni motivi per cui si vorrebbe volerne usare una. Uno di questi è la sicurezza e alcune ROM sono realizzate specificatamente pensate per massimizzare la sicurezza e la privacy, raddoppiando ciò che lo smartphone offre già con patch di sicurezza mensili. E non c’è assolutamente progetto migliore per massimizzare la sicurezza del proprio smartphone di GrapheneOS.

Fino a ora disponibile solo su alcuni smartphone della linea Google Pixel, il team di sviluppo di GrapheneOS ha annunciato che collaborerà con un OEM di terze parti per lanciare uno smartphone che esegue la propria ROM “out-of-the-box”.

Collaboreremo con un OEM per ottenere un dispositivo prodotto con sicurezza e supporto comparabili per sistemi operativi alternativi come Pixel. Non possiamo pubblicare i dettagli in questo momento, ma siamo ottimisti al riguardo e speriamo di avere notizie reali al riguardo in pochi mesi.

Gli sviluppatori del progetto hanno fatto l’annuncio durante il fine settimana e, sebbene non stiano ancora specificando a quale OEM stanno pensando, il loro discorso sulla qualità a livello di Pixel è sicuramente intrigante.

Quando GrapheneOS era conosciuto come CopperheadOS, vendeva telefoni Pixel precaricati con il suo software e abbiamo visto altri progetti incentrati sulla privacy come /e/ OS vendere modelli nuovi e ricondizionati che eseguono quel software. Tuttavia, questo sforzo di GrapheneOS di fornire un nuovo smartphone pensato espressamente per la sicurezza e la privacy crediamo che sia un passo nella giusta direzione.

Per quanto riguarda quale OEM potrebbe aiutare con un telefono alimentato da GrapheneOS, possiamo solo immaginare. Quello che è certo è che questo telefono verrà spedito senza i servizi di Google poiché questa è una delle principali funzionalità di GrapheneOS, o se lo facesse, arriverebbero in una capacità minima. Dopotutto, questa ROM è per quelli che desiderano un’esperienza coesa, senza Google.

Inoltre, non sappiamo ancora quando potremmo aspettarci di dare un’occhiata a questo hardware: l’annuncio ufficiale dice che dovremo aspettare qualche mese per sapere anche chi è questo OEM.

