NitroPhone 1 ufficiale: è lo smartphone Android più sicuro di sempre

Nitrokey, azienda tedesca molto conosciuta nell’ambito sicurezza informatica, ha lanciato un nuovo smartphone Android chiamato NitroPhone 1 e definendolo “il più sicuro di sempre”. Lo smartphone in se è in realtà un Google Pixel 4a che l’azienda ha modificato in maniera profonda installando a bordo GrapheneOS, la Custom ROM Android ritenuta più attenta alla privacy e alla sicurezza di tutte.

Dal punto di vista hardware, Nitrokey ha scelto Pixel 4a perché dotato del chip Titan M, che fornisce sicurezza nel bootloader e garantisce che tutto il codice eseguito provenga da una fonte affidabile. Fra l’altro, come servizio opzionale offre la rimozione di tutti i microfoni.

In termini software invece la scelta è ricaduta su GrapheneOS con l’assoluta assenza dei Google Mobile Services. Questa ROM migliora la privacy e la sicurezza del sistema operativo in ogni suo aspetto. Distribuisce tecnologie per mitigare intere classi di vulnerabilità e rende sostanzialmente più difficile lo sfruttamento delle fonti di vulnerabilità più comuni. Migliora la sicurezza sia del sistema operativo che delle app in esecuzione su di esso.

L’azienda ha implementato inoltre diverse funzioni proprie. Per impedire il tracciamento da parte degli scanner WiFi ad esempio, utilizza il processo di randomizzazione MAC; per proteggersi dagli exploit over-the-air, il NitroPhone 1 può isolare il processore radio in banda base; c’è anche un kill switch automatico che spegnerà il telefono dopo un tempo predeterminato di inattività.

A parte questo, questo è il Pixel 4a che già conosciamo con un display da 5,81 pollici, chip Qualcomm Snapdragon 730G e fotocamera posteriore da 12,2 MP.

Se siete interessati all’acquisto di NitroPhone 1, l’azienda lo vende sul proprio store ufficiale al prezzo di 630 euro (con pagamenti anche via Bitcoin, così da rispettare la privacy degli utenti fino in fondo).