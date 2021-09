Android 12 ha una super ricerca universale integrata non ancora attivata

Sebbene alcuni produttori di smartphone Android abbiano implementato una ricerca universale a livello di sistema sui propri dispositivi, questa funzione non fa parte del codice AOSP del sistema operativo principale. Questo però sta per cambiare con Android 12, poiché la beta 4 per i telefoni Pixel getta le basi proprio per una ricerca universale integrata, anche se per il momento non risulta essere attiva (a meno di non avere i permessi di root e usare il modulo kdrag0n di Magisk).

Sembra che il lavoro di sviluppo sia ancora in corso. Al momento si può avere accesso alla ricerca universale integrata solo tramite la barra di ricerca nel drawer delle app, mentre il widget di ricerca nella schermata iniziale utilizza ancora la vecchia funzione di ricerca.

Nel drawer delle app, una nuova opzione può far apparire la tastiera ogni volta che lo si apre, permettendo di iniziare immediatamente a digitare per trovare quello che si sta cercando.

La ricerca a livello di sistema sul dispositivo può esaminare quanto segue: scorciatoie (per app e persone), persone (contatti, ma anche conversazioni nelle app che supporteranno la funzione), impostazioni (inclusi toggle e altri controlli) e suggerimenti. Da quello che è stato scoperto fino a ora, si può disabilitare ogni categoria individualmente se non la si vuole nei risultati.

Apparentemente Google sta sperimentando l’aggiunta di ancora più categorie di ricerca, tuttavia il tutto necessita ancora di lavoro di sviluppo e ottimizzazione. Facciamo presente che la ricerca universale integrata è un qualcosa che gli utenti iOS apprezzano da anni e sarà una grande aggiunta ad Android.

C’è da dire inoltre che, trattandosi di una funzione del sistema operativo Android e non di Google, potranno accedervi anche coloro che in futuro decideranno di installare una Custom ROM basata su Android 12.

