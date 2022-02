Google Pixel Tab con Android 12L immaginato in splendidi render

Ora che Google sta testando in beta il nuovo Android 12L pensato per tablet e dispositivi dotati di schermi di grandi dimensioni (la L sta per “Large”), sembrerebbe un momento propizio per il rilascio di un Google Pixel Tab basato su Android.

In questi giorni LetsGoDigital ha pubblicato quelle che chiama “immagini di prodotto” di un Pixel Tab prodotto dal grafico italiano Giuseppe Spinelli (Snoreyn), nate a partire da un brevetto che Google ha depositato in Giappone nel 2019.

Lo scorso giugno, Google ha ottenuto il brevetto in Giappone richiesto e il tablet mostrato nel brevetto presentava cornici sottili e angoli arrotondati. Spinelli ha utilizzato le immagini del brevetto per creare i render che potete vedere.

Con il suo chip Google Tensor molto probabilmente sotto il cofano, un tablet Pixel potrebbe includere molte delle funzionalità di intelligenza artificiale e machine learning presenti sulla serie Pixel 6.

Il mercato dei tablet era moribondo da anni fino all’arrivo della pandemia e lavoratori e studenti sono stati costretti a lavorare e imparare da casa. Molti hanno acquistato un nuovo tablet come fulcro di un ufficio a casa o di un’aula virtuale. Ma a differenza degli smartphone, i tablet non sono un dispositivo che i consumatori cercano di aggiornare ogni due anni. I miglioramenti hardware sui tablet non sono così entusiasmanti.

Le vendite di tablet effettuate negli ultimi due anni potrebbero essere considerate dai produttori come dei falsi positivi. Apple ha recentemente riferito che i ricavi delle vendite di iPad durante il primo trimestre fiscale del 2022 sono diminuiti del 14,1% anno su anno. Durante il trimestre precedente, il quarto trimestre fiscale del 2021, le entrate dell’iPad sono aumentate del 21,32%.

Che Google stia lavorando o meno a un Pixel Tab, quello che vediamo dalle immagini ci piace molto. Nella speranza che l’arrivo in Italia non sarebbe simile a quello sotto traccia dei Pixel 6.