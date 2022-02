Google Pixel 6 ufficiali in Italia: poche quantità e zero bundle

A distanza di 3 mesi dal lancio ufficiale negli USA, Google ha finalmente portato in Italia (e in Spagna) i suoi nuovi smartphone Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Tuttavia, l’approccio avuto da Google nel nostro paese non ci è sembrato dei migliori.

Come dichiara Google Italia nel suo annuncio, i nuovi telefoni sono disponibili in quantità limitate. A causa della forte domanda, la società prevede che i modelli disponibili si esauriranno presto, con l’arrivo di unità aggiuntive solo a maggio. Oltre a ciò, gli smartphone sono stati lanciati senza alcuna campagna pubblicitaria e senza alcun bundle per invogliarne l’acquisto, come se Google snobbasse del tutto il Bel Paese.

“Siamo lieti di annunciare la disponibilità di Pixel 6 e Pixel 6 Pro in Spagna e in Italia. A causa dell’elevata richiesta di dispositivi Pixel 6, associata a problemi della catena di fornitura globale, lanceremo una quantità limitata di dispositivi e ci aspettiamo di venderli rapidamente“, ha detto Michiel van Eldik, Vicepresidente di Devices & Services per l’area EMEA. “Siamo onorati della risposta positiva ricevuta dai nostri sostenitori spagnoli e italiani in seguito all’annuncio della disponibilità di Pixel 6 e abbiamo quindi voluto permettere loro di provare il primo vero telefono Google.”

Google Pixel 6 Pro | Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 163,9×75,9×8,9mm per 210g

163,9×75,9×8,9mm per 210g Display: Smooth Display OLED LTPO da 6,7″ QHD+, 19,5:9, 512ppi, HDR10+, refresh rate 120Hz, rapporto schermo-scocca 89%, contrasto 1.000.000:1

Smooth Display OLED LTPO da 6,7″ QHD+, 19,5:9, 512ppi, HDR10+, refresh rate 120Hz, rapporto schermo-scocca 89%, contrasto 1.000.000:1 SoC: Google Tensor con co-processore Titan M2

Google Tensor con co-processore Titan M2 Memoria: 12GB di RAM 128/256GB interna non espandibile

Connettività: 5G sub-6GHz, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, dual SIM (SIM+eSIM)

5G sub-6GHz, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, dual SIM (SIM+eSIM) Sensore delle impronte digitali integrato nel display

Certificazione: IP68

IP68 Fotocamere: anteriore: 11,1MP, 1,22um, f/2,2, FF, FOV 94° posteriori: 50MP principale octa PD Quad Bayer. 1,2um, f/1,85, FOV 82°, 1/1,31″, Super Res Zoom fino a 7x 12MP ultra grandangolare, 1,25um, f/2,2, FOV 106.5° 48MP tele, 0,8um, f/3,5, FOV 23,5°, sensore 1/2″, OIS, zoom ottico 4x, Super Res Zoom fino a 20x

Batteria: 5.003mAh, ricarica certificata Qi, cablata 30W

5.003mAh, ricarica certificata Qi, cablata 30W Sistema operativo: Android 12 con Material You

Android 12 con Material You Colorazioni: Stormy Black

Google Pixel 6 | Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 158,6×74,8×8,9mm per 207g

158,6×74,8×8,9mm per 207g Display: Smooth Display OLED da 6,4″, 20:9, FHD+, 411ppi, refresh rate 90Hz, Always-on con At a Glance e Now Playing, contrasto 1.000.000:1, HDR

Smooth Display OLED da 6,4″, 20:9, FHD+, 411ppi, refresh rate 90Hz, Always-on con At a Glance e Now Playing, contrasto 1.000.000:1, HDR SoC: Google Tensor, co-processore Titan M2

Google Tensor, co-processore Titan M2 Memoria: 12GB di RAM 128GB interna non espandibile

Connettività: 5G sub-6GHz, USB-C gen1, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, BeiDou, dual SIM (SIM+eSIM)

5G sub-6GHz, USB-C gen1, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, BeiDou, dual SIM (SIM+eSIM) Sensore delle impronte digitali integrato nel display

Certificazione IP68

IP68 Fotocamere: anteriore: 8MP, 1,12um, f/2,0, FF, FOV 84° posteriori: 50MP principale octa PD Quad Bayer. 1,2um, f/1,85, FOV 82°, 1/1,31″, Super Res Zoom fino a 7x 12MP ultra grandangolare, 1,25um, f/2,2, FOV 114°

Batteria: 4.614mAh con ricarica a 30W, certificazione Qi, Battery Share

4.614mAh con ricarica a 30W, certificazione Qi, Battery Share Sistema operativo: Android 12 con Material You

Android 12 con Material You Colorazioni: Stormy Black

Disponibilità e prezzi

Ad ogni modo, il Google Pixel 6 è disponibile al prezzo di 649 euro mentre il Pixel 6 Pro al prezzo di 899 euro sullo store ufficiale. In entrambi i casi, l’unica colorazione disponibile è quella “nero tempesta”.