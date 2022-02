YouTube rinnova la UI a schermo intero rendendola più funzionale

Gli sviluppatori di Google apportano sempre qualche modifica alle proprie applicazioni per cercare di renderle più funzionali, più belle da usare o per aumentarne l’engagment. A questo proposito, vi segnaliamo che l’app YouTube per Android sta ricevendo un nuovo look quando ci si trova a schermo intero.

Quando lo smartphone è in posizione orizzontale e il video di YouTube va a schermo intero, premendo sullo schermo si può notare qualcosa di nuovo.

Nella parte inferiore a sinistra del display, ci sono sottili contorni di nuove icone che consentono di mettere un Mi Piace al video, un Non Mi Piace, di commentare, di aggiungerlo a una playlist o di condividerlo con qualcun altro. Nella parte inferiore destra della visualizzazione a schermo intero c’è un’icona che mostra video correlati insieme alle parole: “Altri video, tocca per vedere tutto“. Quando lo si tocca, viene visualizzato un carosello per mostrare altri video che si potrebbe trovare interessanti.

La timeline del video viene spostata un po’ più in alto e l’icona delle impostazioni a tre punti nell’angolo in alto a destra viene trasformata nell’icona a forma di ingranaggio utilizzata per rappresentare il menu delle impostazioni su diverse altre app (sebbene tale modifica sia stata apportata sia per la modalità orizzontale che verticale di Youtube). Infine, toccando il piccolo triangolo capovolto accanto al titolo di un video verrà visualizzata la descrizione con il numero di Mi piace (ma non quello dei Non Mi Piace), il numero di visualizzazioni e la data di pubblicazione su YouTube.

In questa sezione alcuni video avranno una descrizione scritta mentre per quelli che sono stati creati, avranno la divisione in capitoli che li renderanno più facili da navigare.

Facciamo notare che la nuova UI è attualmente disponibile su YouTube per Android ma non per iOS, dove l’arrivo è previsto nelle prossime settimane.

