Alphabet è una miniera d’oro: ricavi di $257 miliardi nel 2021

Alphabet, parent company di Google formata nel 2015, ha registrato ricavi complessivi per 257 miliardi di dollari per il 2021, con un aumento del 41% rispetto al 2020. Solo il quarto trimestre ha portato 75,3 miliardi di dollari in ricavi, un aumento del 32% rispetto al quarto trimestre del 2020, a dimostrazione del fatto che l’azienda ha molto spazio per continuare a migliorare anno dopo anno. Anche il suo utile netto ha mostrato un miglioramento dopo due trimestri simili, salendo a 20,6 miliardi di dollari.

Come sempre, gli annunci pubblicitari sono stati l’ingranaggio principale per i ricavi di Alphabet, portando $43,3 miliardi solo attraverso il motore di ricerca di Google. Anche gli annunci su YouTube hanno avuto successo, con 8,6 miliardi di dollari generati attraverso il sito di video più famoso al mondo.

Naturalmente, la vera attenzione è sui servizi cloud. Un settore in continua crescita per l’azienda, Google Cloud ha registrato un fatturato di 5,6 miliardi di dollari. Tuttavia, non è stato ancora sufficiente per realizzare un profitto, poiché la divisione ha registrato perdite per 890 milioni di dollari (principalmente per investimenti).

Google non è uno che suddivide le categorie come l’hardware in numeri specifici, scegliendo invece di raggrupparli in una categoria generica di “Servizi” all’interno dei suoi guadagni. Tuttavia, è difficile ignorare il maggiore successo della serie Pixel.

Sundar Pichai ha dichiarato che nel quarto trimestre del 2021 si è avuto un “record di vendite trimestrali di tutti i tempi” per i suoi smartphone. La categoria Servizi Google include molti altri prodotti, inclusi Android, Google Play e i settori non pubblicitari di YouTube. Tuttavia, nonostante ciò, è difficile non notare il balzo delle entrate: quasi $ 70 miliardi nel quarto trimestre rispetto ai $ 52,8 miliardi dell’anno scorso.

Sarà interessante vedere dove cresce Alphabet da qui. Nella chiamata sugli utili, la società ha sottolineato il suo passaggio alla TV, vedendola come uno spazio privilegiato per annunci pubblicitari mirati. Con un Chromecast a basso costo all’orizzonte, sembra una scommessa seria per Google.

VIA