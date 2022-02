I backup di WhatsApp non saranno più illimitati su Google Drive

Google ha smesso di offrire backup illimitati per le foto nel tentativo di convincere le persone a pagare per i piani in abbonamento di Google One se i loro requisiti superavano i 15 GB offerti gratuitamente con ogni account. in futuro, questo potrebbe valere anche per i backup di WhatsApp (anche quelli crittografati).

Google Drive attualmente non conteggia i backup di WhatsApp rispetto alla quota di archiviazione disponibile, ma se le informazioni appena emerse sono qualcosa su cui basarsi, Google potrebbe presto aggiungere limiti alla quantità di cose che si possono archiviare gratuitamente nel cloud.

Alcuni mesi fa, era emersa un’opzione in fase di sviluppo che, una volta attiva, avrebbe consentito agli utenti di gestire le dimensioni del backup per decidere quali parti della cronologia delle chat di WhatsApp caricare sul cloud. All’epoca, si ipotizzava che ciò fosse in preparazione per una rimozione, o almeno una limitazione, dello spazio di archiviazione gratuito di Drive per i backup di WhatsApp. Sembra che l’intuizione fosse giusta.

WABetaInfo ha trovato alcune stringhe curiose durante l’analisi dell’ultima beta di WhatsApp e non sono una buona notizia per quelli di voi con backup grandi.

Alcune di queste stringhe rivelano come l’app comunicherà le notizie (“modifica del backup di Google Drive”) e notifiche dettagliate per informare le persone quando stanno per riempire lo spazio di archiviazione gratuito (“Google Drive quasi pieno”) e quando hanno raggiunto il limite (“limite di Google Drive raggiunto”).

Come per i dettagli precedenti, questo livello gratuito potrebbe essere limitato a 2 GB. Tale ammontare va bene se non si effettua il backup dei contenuti multimediali, ma se si inizia ad includere foto e video scaricate nel corso dei mesi/anni, inizia a sommarsi.

