TCL 305 è uno dei pochi nuovi smartphone Android GO ad arrivare in Europa

Oltre a non avere un grande market share in Europa con i suoi smartphone, TCL non è nemmeno il principale produttore che viene in mente quando si parla di modelli Android GO. E proprio a questo proposito, l’azienda ha annunciato l’arrivo di TCL 305 in Europa, uno dei pochi nuovi smartphone ad essere basato sulla piattaforma software di Android GO.

La prima cosa che viene in mente dopo aver guardato la scheda tecnica è che questo è davvero un telefono fatto per i clienti che vogliono solo qualcosa di economico con Android. Il telefono appena presentato sarà disponibile nelle colorazioni Space Grey e Atlantic Blue (la scocca è comunque realizzata in plastica in entrambe le versioni) al costo di soli € 205, un buon prezzo ma non ottimo se si considera lo street price di diversi altri modelli concorrenti (soprattutto quelli messi in vendita da Xiaomi, Redmi e Realme) intorno ai 160 euro e con specifiche superiori.

Il principale punto di forza del TCL 305, oltre ad essere conveniente, è l’enorme batteria da 5.000 mAh sotto il cofano che assicura un’autonomia superiore ai 2 giorni. Inoltre, lo smartphone sfoggia un ampio display HD+ da 6,52 pollici con notch a goccia d’acqua e un comparto fotografico principale triplo con sensori da 13MP + 2MP + 2MP.

Poiché si tratta di uno smartphone entry-level, TCL ha deciso di includere un chipset MediaTek all’interno, solo per mantenerlo il più conveniente possibile. Il processore Helio A22 è abbinato a 2 GB di RAM (valore minimo per Android GO) e 64 GB di memoria espandibile. Una nota più positiva, il TCL 305 è dotato di uno scanner di impronte digitali. Inoltre, come dice il titolo, il telefono esegue Android 11 Go Edition. Dobbiamo ancora sapere quando sarà disponibile esattamente, ma dovrebbe accadere nel corso delle prossime settimane.

