Google Traduttore in Material You disponibile per tutti | Download

Dopo diversi mesi di esclusività Pixel, l’app Google Traduttore con la riprogettazione grafica in Material You si sta finalmente facendo strada verso tutti gli smartphone e tablet Android. La nuova interfaccia utente è ampiamente disponibile con Google Traduttore versione 6.28, indipendentemente dalla versione di Android.

Come potete vedere dagli screenshot, il menu ad hamburger è sparito e i pulsanti sono arrotondati e frizzanti. Anche i controlli per cambiare lingua sono diventati più grandi. I pulsanti per videocamera e voce, così come l’opzione per abilitare la modalità interprete, sono stati spostati in basso, rendendoli più facili da raggiungere con una mano. E sì, gli elementi dell’interfaccia utente supportano anche i temi dinamici basati sullo sfondo di Android 12.

Sappiamo dal mese scorso che Google sta lavorando a un’importante riprogettazione per l’app Google Traduttore. Abbiamo appreso per la prima volta della revisione dell’interfaccia utente attraverso un teardown dell’app a settembre. Una volta che la novità è diventata ufficiale però, Google l’ha tenuta esclusiva per i propri smartphone della linea Pixel. Ma fortunatamente l’esclusività era solo temporanea.

La nuova interfaccia grafica non apporta alcuna novità funzionale all’applicazione. Ciò significa che, almeno per l’utilizzo per cui è stata pensata, non vi sono novità in merito.

Ad ogni modo, nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, vi lasciamo qui di seguito il nostro app box che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Google ha lanciato la scheda delle Offerte nel Play Store e che sta facendo un passo indietro sui FLoC ma non sull’idea di andare oltre i cookie di terze parti.

VIA