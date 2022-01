Google lancia la scheda delle Offerte nel Play Store

Alla fine dell’anno scorso, Google ha iniziato a testare una nuova scheda Offerte sul Play Store. Come sezione separata dalla sezione “Offerte e notifiche” preesistente, è apparso con una propria scheda nella barra di navigazione in basso, offrendo un rapido accesso da qualsiasi punto dell’app. A seguito di quel lancio limitato, Google ha ufficialmente annunciato la nuova sezione, promuovendola come un modo per migliorare esponenzialmente l’esperienza di acquisto delle app.

In un post sul blog che descrive la funzione, la società afferma che la nuova scheda sul Play Store “ti aiuterà a scoprire offerte su giochi e app su viaggi, shopping, media e intrattenimento, fitness e altro ancora“. Fondamentalmente, quando accedi a Offerte, l’app offre una selezione di caroselli che mostrano le migliori vendite su giochi, app, noleggi di film, libri e altro ancora. Sono previsti anche sconti su acquisti in-app, abbonamenti e prove di app. In alcuni casi si possono persino trovare offerte su oggetti di gioco, nonché app temporaneamente gratuite. Con alcune offerte sono presenti anche le date di quando finiranno.

La nuova scheda “Offerte” è sicuramente un cambio di passo rispetto alla sezione “Offerte e notifiche” esistente. innanzi tutto, è in una posizione molto migliore, facilmente accessibile da qualsiasi punto dell’app piuttosto che nascosta dietro l’icona del profilo. È anche molto più completa, coprendo ogni categoria disponibile sul Play Store.

C’è da dire che noi italiani non siamo inclusi nella fase iniziale di rilascio. Google afferma che il lancio della funzione è già iniziato negli Stati Uniti, in India e in Indonesia. Altri paesi verranno aggiunti nel corso dell’anno.

VIA