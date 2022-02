BLUETTI debutta in Europa con le Power Station AC300 e AC200 MAX

La rivoluzionaria power station BLUETTI AC200 è stata inizialmente rilasciata al pubblico il 1 luglio 2020. Dopo aver ottenuto l’incredibile cifra di $ 6,7 milioni di dollari sul crowdfunding della piattaforma Indiegogo e aver venduto decine di migliaia di unità nell’ultimo anno, BLUETTI ha continuato a lavorare per apportare importanti miglioramenti ascoltando i feedback dei propri clienti.

Dopo sei mesi dalla loro uscita negli Stati Uniti, le power station BLUETTI stanno finalmente esordendo sul mercato europeo. In particolare, i modelli portatili BLUETTI AC200 MAX, BLUETTI AC300 e i moduli batteria espandibili BLUETTI B230 & BLUETTI B300.

BLUETTI AC300

BLUETTI AC300 è la pria power station modulare da 3 kW. Esteriormente si presenta come un box di alimentazione rettangolare con due solide maniglie di sollevamento sulla parte superiore di ciascun lato. Per via della sua modularità, di base l’AC300 NON viene fornito con un pacco batterie interno. Il suo design modulare consente di selezionare il modulo batteria che più si preferisce, come ad esempio il B300.

Questo nuovo design modulare è una mossa audace per BLUETTI, ma per unità pensate per impieghi gravosi come BLUETTI AC300, questo design non solo riduce significativamente il peso di ogni singola unità ma consente anche agli utenti di sostituire alcune o tutte le batterie, se necessario, in futuro. E poiché il sistema è modulare, si può trasportare ogni modulo individualmente. Che sia su per le scale della tua camera da letto o fuori dal tuo furgone, proteggerai la schiena dal sollevamento di carichi pesanti potendo trasportare il tuo sistema modulare BLUETTI, modulo per modulo, invece di tutto in una volta.

I punti salienti di questa power station BUETTI AC300 sono:

Modulare al 100% e può accettare fino a quattro moduli batteria B300 per unità, per un totale di 12.288 Wh

La modularità significa che le persone possono trasportare facilmente grandi quantità di energia. Tutto insieme sarebbe troppo da trasportare, ma individualmente ogni parte è altamente portatile.

AC300 utilizza celle LFP top di gamma con oltre 3500 cicli di vita mantenendo fino all’80% della capacità originale.

L’unità è capace di ricevere 2.400 watt in ingresso per la ricarica

Dotato di inverter a onda sinusoidale pura da 3000 watt in grado di regolare la carica in entrata

Mentre è collegato a due o più moduli batteria B300, l’AC300 può essere ricaricato contemporaneamente sia via moduli solari che dalla presa a parete, aggiungendo fino a 5400 watt di potenza ingresso.

Tutta questa tecnologia può essere controllata da uno smartphone tramite app

BLUETTI AC200 MAX

Con il nuovo BLUETTI AC200 MAX, nonostante sembri identico all’AC200P, ci sono sono stati molti cambiamenti e miglioramenti che lo rendono un generatore solare a sé stante di fascia superiore.

AC200MAX è in realtà la prima power station solare modulare di Bluetti. Grazie al suo profilo di espandibilità, si ha una power station personalizzabile per ogni esigenza, permettendo di avere un’esperienza molto affidabile disconnessi dalla rete elettrica nazionale.

Il dispositivo ha opzioni di ricarica solare e via presa più veloci. Per la ricarica solare, è dotato di ingresso da 900 W (10-145 V), mentre, per la ricarica CA, dispone di una ricarica da 500 W. Oltre alle opzioni di ricarica solare e AC, puoi anche ricaricare AC200MAX da altri fonti, tra cui una stazione EV, un tetto solare, turbine eoliche, un normale generatore a gas o a benzina ecc..

E, soprattutto, dopo il feedback e l’ascolto dei nostri clienti, infine, il BLUETTI AC200 MAX supporta la connessione Bluetooth e può essere controllato in modalità wireless con la nuova app disponibile su iOS & Android. E, proprio come il modello AC300, anche questo supporta pacchi batteria espandibili!

L’AC200 MAX supporta fino a due pacchi batteria aggiuntivi, utilizzando entrambi i BLUETTI B230 o B300. Con due BLUETTI B300 puoi espandere facilmente il tuo AC200 MAX fino a 8192 Wh per soddisfare tutte le tue esigenze essenziali a casa o di viaggio per ore, giorni o anche più di una settimana!

Disponibilità e prezzi

Per il debutto in Europa, l’azienda sta collaborando con Amazon per la distribuzione (per adesso solo amazon.de) ma la vendita è iniziata anche attraverso il sito web ufficiale www.bluettipower.eu.

Il modello AC200 MAX ha un prezzo di partenza di €1809, con possibilità di acquistare degli allettanti bundle a prezzi scontati. Il bundle AC200MAX con una batteria aggiuntiva B230 costa €3099,99, mentre con tre pannelli solari da 200W (per un totale di 600 watt), lo si acquista a 4449,99€. Senza batterie aggiuntive, l’AC200MAX il pacchetto con 600 W di energia solare ha un prezzo di € 3159,99.

Per quanto riguarda AC300 e le batterie B300, BLUETTI mette in vendita AC300 più un bundle B300 su www.bluettipower.eu per un prezzo di partenza limitato di €3699 durante il periodo di debutto, che salirà a € 4499 al debutto vendita terminata. Ogni modulo B300 aggiunto costa €1999 aggiuntivi durante la vendita di debutto, che salirà a €2099 al termine della promo.