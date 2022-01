Inizio di 2022 di super offerte per le power station di Bluetti

Non potrebbe esserci miglior capodanno in ambito hi-tech di quello che sta proponendo Bluetti con le sue super offerte legate alle power station. Gli sconti sono già disponibili e lo saranno fino alla mezzanotte del 6 gennaio.

Non si tratta di smartphone o laptop dalla super potenza computazionale ma di qualcosa che serve a non rimanere al buio in caso di blackout o, in caso di campeggio o altri viaggi del genere, ad avere una fonte di elettricità in movimento.

Potete pensare a queste come dei power bank ma con batterie decisamente più capienti e in grado di mandare avanti elettrodomestici e altri dispositivi che richiedono molta potenza per funzionare.

Volgendo uno sguardo alle power station di Bluetti, troviamo i seguenti sconti: