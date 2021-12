Blackview BV8800 ufficiale: top di gamma rugged con batteria da 8300 mAh e fotocamera da 50MP

Nel corso degli anni la qualità costruttiva degli smartphone è migliorata, passando prevalentemente dal policarbonato (plastica) all’alluminio e arrivando al vetro. Seppur questo passaggio abbia reso gli smartphone “più di qualità”, non ha fatto molto in termini di aumenti nella durevolezza e nella resistenza alle cadute. Per tale compito bisogna prestare l’attenzione ancora agli smartphone rugged e non c’è migliore azienda di Blackview per tale compito. Da sempre impegnata nella realizzazione di smartphone dotati di scocche molto resistenti e quindi utilizzabili anche in ambienti estremi, ha di recente presentato il nuovo modello di fascia alta Blackview BV8800.

Il BV8800 è il dispositivo più recente nel portafoglio di telefoni rugged di Blackview, che offre dispositivi da utilizzare in ogni ambiente del pianeta: dalle vette innevate alle spiagge, passando per i deserti e le steppe. Ma superando qualsiasi predecessore di questa linea, il BV8800 è dotato di specifiche di fascia alta e dispone, per citarne alcune, di un display fluido a 90Hz, fotocamera principale da 50MP con visione notturna. Non c’è dubbio che si tratta del miglior smartphone rugged nel 2021.

In termini di resistenza, lo smartphone è certificato secondo il nuovo standard militare MIL-STD-810H, il che comprende la resistenza alle cadute da 3 metri di altezza. É anche certificato IP68 & IP69K contro le infiltrazioni di acqua e polvere.

“Specializzati nella ricerca e sviluppo e nella produzione di telefoni robusti per 8 anni, ci siamo impegnati incessantemente in responsabilizzare gli appassionati di attività all’aperto e gli operatori ambientali esigenti. Il robusto è nel nostro sangue e l’innovazione ci fa crescere. Mentre i telefoni rugged servono un mercato di nicchia di persone, non ci accontentiamo di nicchia caratteristiche. Ci sforziamo di mantenere i telefoni rugged Blackview al passo con le novità del telefono mainstream dell’industria e incorporare funzionalità all’avanguardia per renderle così invincibili ma moderne. Noi vogliamo costruire qualcosa che i nostri utenti possano usare con tanta sicurezza in ambienti esigenti, e si sentiranno così orgogliosi anche di mostrare ai loro amici nelle occasioni quotidiane. Blackview BV8800 è la nostra forte affermazione. Esso ha tutto ciò che serve per rendere orgogliosi i nostri utenti“, ha affermato David Xu, presidente del marchio Blackview.

Al cuore dello smartphone trova spazio il MediaTek G96, un chipset octa-core 4G di alto livello, che presenta due potenti Arm Cortex-A76 con un clock fino a 2,05 GHz e la GPU Arm Mali-G57 che offre grandi prestazioni grafiche. La batteria invece è immensa ed è da 8300 mAH con supporto alla ricarica rapida cablata da 33W.

La vendita del Blackview BV8800 incomincerà il 10 gennaio 2022 a un prezzo promozionale di 199$ (circa 180 euro) su Aliexpress applicando uno speciale coupon che potete trovare a questo link.