Samsung riavvia l’aggiornamento alla OneUI 4 a Galaxy S21, Flip3 e Fold3

A meno che di non avere uno smartphone Pixel o le ultime ammiraglie di Samsung, i principali aggiornamenti software non arrivano così rapidamente nel mondo di Android come molti vorrebbero. Sfortunatamente, quei primi rollout a volte possono includere bug ed è proprio questo che è successo a Samsung. Nonostante i molti beta tester, l’aggiornamento della OneUI 4 è stato interrotto di recente dopo che sono sorti diversi problemi, alcuni dei quali hanno persino bloccato alcuni smartphone Samsung. Sembra che Samsung pero abbia risolto i problemi poiché il rollout di Android 12 è ora ripreso per le serie Galaxy S21, Fold3 e Flip3.

L’aggiornamento dovrebbe essere disponibile in tutto il mondo, completo della patch di sicurezza di dicembre. Le build sono etichettate come G99xBXXS3BULC, F711xxxS2BUL6 e F926xxxS1BUL6 per la famiglia S21, Z Flip 3 e Z Fold 3, rispettivamente.

Samsung ha collaborato con Google per risolvere i problemi di compatibilità dei Google Play Services, presunta causa dei problemi dei precedenti aggiornamenti. Anche altri problemi segnalati, tra cui lo sfarfallio dello schermo, il mancato funzionamento di Dual Messenger e i telefoni che si bloccano, dovrebbero essere cose del passato.

Se questa è la prima volta che provate la OneUI 4 di Samsung, non preoccupatevi: è ancora l’interfaccia utente OneUI che hai amato o odiato, con alcune chicche di Android 12 come temi dinamici e sicurezza e privacy rafforzate.

Indipendentemente dal fatto che abbiate precedentemente aggiornato al firmware problematico, il nuovo aggiornamento dovrebbe arrivare presto sul tuo modello se non è ancora disponibile. Se non volete attendere l’arrivo dell’aggiornamento in automatico (la verifica avviene in genere ogni 24 ore), potete verificare la disponibilità manualmente andando su Impostazioni> Aggiornamento software> Scarica e installa.

