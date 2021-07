Samsung annuncia il beta test della OneUI 4.0 basata su Android 12

Samsung ha costantemente migliorato la velocità di rilascio degli aggiornamenti software negli ultimi anni. Le patch di sicurezza sono già impeccabili (alle volte arrivano persino prima di quelle di Google), ma i principali aggiornamenti Android sono ancora due o tre mesi indietro rispetto a Google. A giugno, si vociferava che Samsung avrebbe rilasciato la nuova OneUI 4 basata su Android 12 prima rispetto a quanto fatto negli ultimi anni con le altre versioni. E questo sembra essere il caso, poiché uno dei responsabili della community ha annunciato accidentalmente l’avvio della fase beta (successivamente ha eliminato il post ma infine Samsung ha confermato ufficialmente la cosa).

C’erano già molte prove del fatto che One UI 4 sarebbe arrivato prima del previsto. Di solito, vediamo un aggiornamento x.5 per la One UI rilasciato durante gli eventi Unpacked di agosto, ma quest’anno sappiamo che Samsung sta saltando la OneUI 3.5 a favore della OneUI 3.1.1, ovvero un minor update pensato per correggere i bug e ottimizzare le funzionalità esistenti piuttosto che aggiungere qualcosa di sostanziale.

Pur non avendo ancora una data esatta di inizio del beta test (si parla della fine di settembre), il responsabile della community si è anche fatto sfuggire che la serie di smartphone Galaxy S21 sarà la prima a poter ricevere l’aggiornamento. Probabilmente nelle settimane successive all’inizio del beta test il rilascio verrà esteso anche ad altri smartphone.

In attesa di avere maggiori informazioni sulla OneUI 4.0 basata su Android 12, vi vogliamo ricordare che l’11 agosto si terrà il nuovo Galaxy Unpacked dove Samsung svelerà i nuovi smartphone flessibili Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip 3, oltre che a Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic, i primissimi smartwatch con a bordo Wear OS 3 (non ci sarà invece il Galaxy S21 FE).

