NieR Re[in]carnation disponibile ufficialmente su Android

Periodo di grandi arrivi nel Play Store di Google. Dopo avervi parlato della disponibilità ufficiale di Punishing: Gray Raven e dell’arrivo di Marvel Future Revolution il 25 agosto, volgiamo la nostra attenzione a un altro gioco attesissimo: NieR Re[in]carnation. Gli sviluppatori di SQUARE ENIX Co.,Ltd. hanno infatti pubblicato il titolo, in maniera free-to-play, sul Google Play Store di Android.

Una ragazza si sveglia su un freddo pavimento di pietra. Si ritrova in un luogo infinitamente vasto pieno di edifici che toccano il cielo stesso. Guidata da una misteriosa creatura che si fa chiamare Mama, inizia a esplorare il suo nuovo ambiente.

Per reclamare ciò che ha perso e espiare i suoi peccati, intraprende un viaggio attraverso questo luogo di creazione sconosciuta.

Uno strano essere che vaga per The Cage. Assomiglia a un cavaliere in armatura, ma anche a un insetto senza parole. Indipendentemente da ciò, sembra avere una sorta di obiettivo… Le battaglie si svolgono impartendo comandi ai tuoi personaggi.