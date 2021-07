Google Stadia: i giochi gratis di agosto 2021

Google ha annunciato i nuovi giochi che verranno messi a disposizione degli abbonati a Stadia Pro, senza alcun costo aggiuntivo oltre quello dell’abbonamento, a partire dal 1° agosto 2021. Nello specifico, i 5 nuovi giochi che verranno aggiunti alla libreria di Google Stadia Pro sono:

It Came From Space & Ate Our Brains

Epistory: Typing Chronicles

Killer Queen Black

Valkyria Chronicles 4

Grime

In It Came From Space & Ate Our Brains, “la Terra è stata invasa da alieni senza pietà che si nutrono di cervelli umani. Chi è in grado di opporsi a loro? Tu, ovviamente! Salva il mondo, o salva almeno te stesso. Spedisci gli alieni all’inferno in It Came From Space and Ate Our Brains, uno sparatutto arcade con visuale dall’alto unico nel suo genere”.

Epistory è un typing game d’avventura pieno d’atmosfera, che racconta la storia di una scrittrice in cerca di ispirazione che chiede alla sua musa di aiutarla a scrivere il suo ultimo libro.

In Epistory, “impersoni la musa, un personaggio fittizio in un mondo dove tutto non è stato ancora raccontato. La tua avventura inizia su una pagina bianca, ma il mondo diventerà presto più vasto e più vivo mentre tu trovi l’ispirazione, risolvi i suoi misteri e sconfiggi i nemici. Dai movimenti all’apertura dei forzieri, ai combattimenti in battaglie epiche, ogni elemento del gioco viene controllato esclusivamente dalla tastiera“.

Killer Queen Black, ispirato al famoso videogioco arcade Killer Queen, vi farà combattere per il tuo alveare con tre modalità di vincita.

“Canterai vittoria saltando sulla lumaca, accumulando bacche o annientando la regina del nemico? Attacca, vola e sopravvivi. Se interpreti la regina vorrai proteggere il tuo alveare e i tuoi lavoratori. Tuttavia le tue responsabilità non finiscono qui: disporre di una strategia è un vantaggio, ma dovrai anche saper essere flessibile e perspicace nei confronti della strategia della squadra avversaria”.

“Prendi il comando del giovane e determinato Comandante Claude Wallace, l’ingegnere/esperta delle armi pesanti Riley Miller, la testa calda Darcsen Raz, il freddo asso dei cecchini Kai Schulen e molti altri. Insieme, vivranno nella realtà desolante della guerra… ma riusciranno i legami d’amicizia dell’Unità E a sopravvivere al campo di battaglia congelato?“

Valkyria Chronicles 4 si svolge parallelamente a Valkyria Chronicles, ma è incentrato su una storia nuova sull’Unità E della Federazione. Il comandante Claude Wallace e i suoi amici d’infanzia sono pronti a combattere per la libertà in questa guerra disperata, ma agghiaccianti bufere, ondate di soldati imperiali e i poteri divini delle Valkyrie ostacolano la loro vittoria

“Un insolito materiale collassa su sé stesso, il mondo sussulta e si contrae, e improvvisamente vieni spinto a forza nell’esistenza. Quello che ti aspetta è un mondo sconosciuto, alieno nella sua familiarità, in cui dovrai sopravvivere agli orrori che affronterai. Esplora ambientazioni surreali, assorbi i tanti nemici che incontri e usa le loro stesse caratteristiche contro di loro, diventando man mano molto più di quello che eri prima.”