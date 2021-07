Marvel Future Revolution in arrivo su Android il 25 agosto

Svelato inizialmente al PAX East 2020 dello scorso mese di marzo, il nuovo open world Marvel Future Revolution ha finalmente una data di arrivo ufficiale su Android e iOS. Gli sviluppatori di Netmarble hanno infatti annunciato che arriverà ufficialmente il 25 agosto, anche se ci si può già pre-registrare sul Play Store.

The moment that you've all been waiting for: MARVEL Future Revolution launches on 8/25! The call for Super Heroes to unite is NOW. Pre-Register Here: https://t.co/tQNRrPqJ1X pic.twitter.com/UF5IpmZaQh

— Marvel Future Revolution (@MarvelFutureRev) July 27, 2021