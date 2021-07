Il prossimo Samsung Galaxy Unpacked si terrà l’11 agosto

Sappiamo bene che Samsung si sta preparando al lancio dei nuovi smartwatch dotati di Wear OS 3.0 e OneUI Watch, così come al lancio dei nuovi smartphone flessibili Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip 3. Tuttavia, fino a ora non abbiamo avuto una conferma ufficiale sulla data esatta della presentazione. Ebbene, grazie ad alcuni media coreani che hanno citato dei dirigenti di Samsung, il prossimo Galaxy Unpacked si terrà l’11 agosto.

Samsung aveva precedentemente confermato che avrebbe tenuto un evento Unpacked entro la fine dell’estate per annunciare i suoi nuovi orologi, che secondo alcune indiscrezioni saranno conosciuti come Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic (e già mostrati in foto da alcuni render emersi in rete).

La data dell’evento era in precedenza un punto di contesa, ma un punto vendita sudcoreano ha chiarito questa confusione. Un rapporto di giugno aveva affermato che i nuovi prodotti sarebbero stati annunciati il 3 agosto, ma questo è stato smentito da un rapporto successivo e dai rendering trapelati del Galaxy Z Flip 3, entrambi i quali avevano indicato che l’evento Unpacked sarebbe stato l’11 agosto.

Secondo Ddaily, Samsung ha confermato che il prossimo evento Unpacked si svolgerà l’11 agosto in maniera virtuale e sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo alle 16:00 (ora italiana). Come detto, oltre ai nuovi smartwatch con Wear OS, Samsung dovrebbe rivelare anche il Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 e Galaxy Buds 2 durante l’evento.

In attesa dei primi materiali pubblicitari che preannunceranno l’evento Unpacked, vi vogliamo ricordare che il SoC Samsung Exynos 2200 con GPU AMD è leggermente in ritardo rispetto alla roadmap iniziale ma che dovrebbe trovare spazio anche negli smartphone del produttore cinese Vivo.

