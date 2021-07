L’app PlayStation Video si aggiorna ma perde il supporto Cast

Quando un’applicazione viene aggiornata, ci si aspetta che introduca qualche nuova funzionalità che prima non era presente. Purtroppo, alle volte può accadere esattamente l’opposto. É il caso dell’applicazione PlayStation Video, aggiornata nelle scorse ore sul Play Store che invece di aggiungere qualcosa di nuova ha perso il supporto per la condivisione Cast.

Lo stesso changelog dell’aggiornamento Sony riporta che “il supporto Chromecast è stato rimosso”, il che significa che non si tratta di un bug involontario ma di un qualcosa di voluto.

Per chi non lo sapesse, PlayStation Video è il servizio di streaming ufficiale di film e serie TV per PlayStation 4 e PS5 lanciato nel 2016, che consente agli utenti di guardare e scaricare i video acquistati tramite i propri account PlayStation. A marzo, Sony ha annunciato che avrebbe chiuso il servizio, limitando i nuovi acquisti di film e serie TV dopo il 31 agosto.

Sony sembra che stia uscendo completamente dal mercato dello streaming per concentrarsi nuovamente sui giochi (aumentando i prezzi del PS Plus in alcuni mercati), dopo la chiusura del servizio PlayStation Vue all’inizio del 2020.

PlayStation™Video è la scelta migliore per guardare film e serie TV acquistate da PlayStation®Store, anche se sei lontano dalla tua postazione di gioco! Puoi anche acquistare o noleggiare direttamente dalla app per Android di PlayStation™Video. Scarica i film e le serie che preferisci o riproducili in streaming sul tuo smartphone o tablet Android per guardarli quando e dove vuoi.

Ma allo stesso tempo, Sony si è impegnata a continuare a supportare gli utenti che avevano effettuato acquisti, affermando che qualsiasi acquisto di video effettuato tramite PlayStation Store sarebbe rimasto accessibile su PS4, PS5 e dispositivi mobili.

Non c’è da stupirsi se, dopo questo aggiornamento, la maggior parte delle nuove recensioni sono negative, sostenendo che la qualità del servizio è andata scemando di mese in mese.

