The Witcher: Monster Slayer in arrivo su Android il 21 luglio

Annunciato per la prima volta nel mese di agosto 2020, il gioco The Witcher: Monster Slayer è entrato nella fase di early access su Android sul finire di aprile 2021 e, dopo tanti test e verifiche, gli sviluppatori di Spokko Sp. z o.o. hanno finalmente una data esatta di arrivo della versione stabile. Il titolo free-to-play sarà infatti disponibile per tutti dal 21 luglio prossimo.

Per chi non lo sapesse, The Witcher: Monster Slayer è molto simile a Pokémon Go in quanto a stile di gioco, utilizzando la realtà aumentata e lo spostamento fisico degli utenti in giro per il mondo. Bisognerà esplorare una mappa del mondo reale nel tentativo di cacciare e uccidere mostri, il tutto attraverso il combattimento in prima persona basato su AR.

Le condizioni meteorologiche del mondo reale sembrano avere un ruolo negli sforzi di caccia ai mostri e si dovranno preparare pozioni e fabbricare bombe per averne il sopravvento, il che sembra la strada perfetta per un sistema di monetizzazione.

È bene precisare che The Witcher: Monster Slayer si svolgerà prima degli eventi della serie di giochi The Witcher (Geralt di Rivia non sarà presente), quindi funge da prequel in cui il personaggio interpretato dovrà lottare e acquisire esperienza per diventare un witcher.

Naturalmente, Spokko, la sussidiaria di CD Projekt Red e software house che sviluppa questo titolo, deve ancora parlare di come monetizzare il gioco al di fuori del fatto che sarà free-to-play. Gli acquisti in-app sono elencati nel nuovo elenco del Play Store, anche se non ci sono ancora prezzi. La speranza è che tali acquisti abbiano solamente valore estetico e non incidano nel gameplay e nei risultati ottenuti.

Ad ogni modo, appuntamento al 21 luglio per iniziare la caccia ai mostri in The Witcher: Monster Slayer.