The Witcher: Monster Slayer, aperte le registrazioni per l’early access

A distanza di 8 mesi dall’annuncio ufficiale, CD Projekt RED e la software house Spokko hanno aperto le registrazioni per chi è interessato a provare in early access il nuovo gioco mobile The Witcher: Monster Slayer basato interamente sulla realtà aumentata (AR).

Sfortunatamente non sappiamo nient’altro di nuovo, visto che le due software house non hanno svelato nulla insieme con l’apertura delle registrazioni.

This summer, your hunt begins in The Witcher: Monster Slayer!

We’re opening up registration for an early-access soft launch phase of the game on the Google Play Store.

Right now, Android users can register for the early access opportunity here: https://t.co/03mkIQu5TE pic.twitter.com/i1hCgLB3J1

— The Witcher: Monster Slayer (@TheWitcherMS) April 22, 2021