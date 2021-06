I primi render del Samsung Galaxy Watch4 con Wear OS 3.0

Chiunque sia interessato all’acquisto di uno smartwatch che non sia un Apple Watch sta aspettando con trepidazione il prossimo evento Galaxy Unpacked di Samsung, dove il colosso coreano presenterà ufficialmente il Galaxy Watch4, ovvero il primo smartwatch che utilizzerà il nuovo Wear OS 3.0 con la OneUI.

Per il momento non abbiamo nessuna informazione ufficiale ma, grazie a un paio di nuove indiscrezioni, stiamo ottenendo il nostro miglior sguardo su Watch4, scoprendo allo stesso tempo alcune delle sue potenziali capacità di monitoraggio del fitness.

Grazie alla redazione di 91mobiles, possiamo dare una buona occhiata al primo smartwatch Wear OS di Samsung da anni. In una strana svolta degli eventi, si scopre che i rendering del Samsung Galaxy Watch Active4 che sono emersi un paio di giorni fa mostrano effettivamente il Galaxy Watch4. Questo design sembra un allontanamento significativo dall’aspetto dal Watch3 e un riavvicinamento allo stile del modello Active2.

Sulla base delle immagini che vedete qui, questo potrebbe essere un rebranding per la gamma di smartwatch di Samsung, con Watch4 disponibile sia in fattori di forma classici che sportivi e quindi saltando completamente un modello “Active3”. Se fosse vero, probabilmente stiamo guardando la variante pensata per il fitness. Non sarebbe la prima volta che l’azienda ha bypassato un numero di prodotto (o dieci nel caso del passaggio da Galaxy S10 a Galaxy S20), solo per far corrispondere tutto.

La scocca è mostrata in argento, nero e rosa, con diversi colori della fascia abbinati per meglio avvicinarsi ai gusti degli utenti. E sebbene non ci siano un sacco di screenshot in questa indiscrezione, i due scorci che vediamo di Wear OS assomigliano molto allo stile della One UI.

VIA