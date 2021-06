Google ora avverte nel caso un topic sia “in rapida evoluzione” per avere fonti affidabili

La disinformazione (e la privacy) online rimane un grosso problema, soprattutto subito dopo l’arrivo di grandi notizie. Le persone senza scrupoli possono diffondere menzogne a destra e a manca e non tutte le fonti soddisfano gli stessi standard di affidabilità. Nei suoi continui sforzi per fornire informazioni affidabili e pertinenti, Google Ricerca ora ha lanciato un nuovo avviso per argomenti “in rapida evoluzione” che non dispongono del quadro completo.

Quando arrivano grandi notizie, la maggior parte delle persone cerca su Google parole chiave correlate per rintracciare alcuni fatti sulla storia. Con un tempo sufficiente, le migliori fonti di informazioni tendono a salire in cima a quei risultati di ricerca, ma ciò non è istantaneo e nei primi minuti o nelle ore successive a un evento, si potrebbe non vedere la copertura più affidabile evidenziata nella Ricerca.

La nuova modifica non interferisce affatto con i risultati, ma li fa precedere da un avviso come nell’esempio fornito da Google appena sopra, dove afferma che “sembra che questi risultati stiano cambiando rapidamente” e spiegando ulteriormente, “se questo argomento è nuovo, a volte può essere necessario del tempo prima che i risultati vengano aggiunti da fonti affidabili.”

Ciò fa seguito ad altri recenti sforzi di Google per aumentare la qualità e la comprensione delle notizie e dei risultati di ricerca. All’inizio di quest’anno, Google ha lanciato una nuova scheda “su questo risultato” che descrive una determinata fonte in base alla sua voce di Wikipedia. In questo modo, se non si ha familiarità con un determinato sito, si può vedere quando è stato fondato e se ha segnalazioni e informazioni.

Google ha anche portato la sua funzione Copertura completa nella Ricerca per aiutare a mostrare più fonti e prospettive di una determinata storia e dare un’idea di come i fatti e i rapporti potrebbero essere cambiati nel tempo.

