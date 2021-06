Xiaomi lancerà la MIUI 13 ad agosto insieme al Mi MIX 4

La MIUI ROM di Xiaomi è sempre stata ritenuta fra le più complete e pesanti interfacce grafiche applicate al sistema operativo Android. Di fatto, uno smartphone con la MIUI non ha nulla che ricordi Android in forma stock. Negli anni Xiaomi è riuscita nel doppio ruolo di alleggerire la UI e aggiungere nuovi funzioni e la nuova versione, la MIUI 13, si prepara a fare un altro salto in avanti nell’aggiornare l’interfaccia grafica.

Attualmente la MIUI 13 è in fase di test e gli smartphone lanciati da Xiaomi negli ultimi due anni dovrebbero venir aggiornati. Li Ming, uno dei dirigenti dell’azienda, ha confermato i test interni della prossima interfaccia utente e ha anche suggerito che MIUI 13 verrà lanciata ufficialmente nell’agosto di quest’anno.

Ciò significa che i rumor secondo cui l’annuncio della MIUI 13 sarebbe dovuto avvenire a cavallo fra il mese di giugno e quello di luglio sono errati. Anche se il suo annuncio a luglio sembra una possibilità, questo nuovo post del dirigente Xiaomi suggerisce il lancio di agosto.

Un lancio ad agosto favorirebbe inoltre una presentazione in concomitanza con lo smartphone Xiaomi Mi MIX 4, nuovo top di gamma di cui si rumoreggia ormai da molti mesi ma che, fino a ora, è stato praticamente una chimera.

Lo Xiaomi Mi MIX 4 non solo dovrebbe essere il primo smartphone ad esordire con la MIUI 13 ma dovrebbe inoltre essere il primo ad equipaggiare una fotocamera in-display di seconda generazione sviluppata da Visionox, azienda cinese in cui Xiaomi ha una quota.

In attesa di avere maggiori informazioni sulle nuove mosse di Xiaomi, vi vogliamo ricordare che Leica non ha rinnovato la collaborazione con Huawei e che ha adocchiato altri partner, fra cui Xiaomi e Honor.

