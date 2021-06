Samsung presenta l’interfaccia grafica OneUI Watch

In occasione di un evento digitale del Mobile World Congress 2021, Samsung ha mostrato i suoi progetti per una nuova generazione di dispositivi indossabili Galaxy. Ma per ora si è concentrata solamente sul lato software, mostrando la nuova OneUI Watch: per vederla in azione su di uno smartwatch vero e proprio c’è ancora da attendere. Tra l’altro, Samsung ha glissato anche su quella nuova piattaforma combinata con Wear OS su cui verrà eseguita. È un po’ un aspetto negativo dopo le recenti indiscrezioni e immagini leaked di un Galaxy Watch 4 di nuova generazione.

Samsung chiama il suo software OneUI Watch e sarà una sorta di ROM applicata al di sopra del nuovo sistema operativo Wear OS. Samsung indica che la prossima generazione dei suoi smartwatch Galaxy Watch (che, ancora una volta, non è è stata mostrata all’evento) sarà la prima a utilizzare il nuovo sistema operativo Wear OS unificato e OneUI Watch.

Il nuovo sistema Galaxy Watch eseguirà le app Wear standard di Google e otterrà nuove app tramite il Play Store, non il Galaxy Store.

Quindi cosa può fare la OneUI Watch? Molte cose sono semplici modifiche alle interfacce esistenti ma che hanno abbastanza senso. L’interfaccia OneUI è stata adattata per i display circolari degli smartwatch. Sul fronte Ward OS invece, Google ha fatto si che le app che hanno una controparte Wear OS verranno sincronizzate in automatico quando vengono scaricate su Android.

Samsung sembra particolarmente orgogliosa del fatto che qualsiasi numero bloccato tramite l’app di chiamata su un Galaxy Watch bloccherà il numero sul telefono e sincronizzerà lo stato bloccato con altri telefoni Galaxy. Samsung ha anche mostrato un semplice editor WYSIWIG per i quadranti che sarà disponibile per gli sviluppatori Galaxy.

A questo punto ci aspettiamo che Samsung organizzi un nuovo evento, magari direttamente il Galaxy Unpacked, dove mostrerà il nuovo Galaxy Watch4 insieme ai nuovi smartphone flessibili Z Fold3 e Z Flip 2.

