Xbox Game Streaming: i nuovi giochi in arrivo il 1° luglio

Il catalogo di Xbox Game Streaming, servizio integrato all’interno di Xbox Game Pass Ultimate e accessibile da qualsiasi smartphone Android, si sta arricchendo sempre di più. Nonostante non siano presenti tutti i titoli che sono disponibili per le console Xbox e per i PC (a causa di speciali accordi con i publisher, anche se quelli first party ci sono tutti), a breve il catalogo si arricchirà di nuovi giochi.

In particolare, il 1° luglio prossimo gli utenti del servizio Xbox Game Streaming potranno giocare a:

Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Cloud)

(Cloud) Bug Fables: The Everlasting Sapling (Cloud, Xbox e PC)

(Cloud, Xbox e PC) Gang Beasts (Cloud, Xbox e PC)

(Cloud, Xbox e PC) Immortal Realms: Vampire Wars (Cloud, Xbox e PC)

(Cloud, Xbox e PC) Limbo (Cloud, Xbox e PC)

In Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, l’eroico orso e l’uccello tornano finalmente per difendere la Montagna Spirale dalla loro nemesi Gruntilda. “L’innovativo platform veicolare ti aspetta in nuovi mondi selvaggi ricchi di caratteristiche e volti vecchi e nuovi. Costruisci veicoli maestosi e affronta le sfide di Jiggy nel modo che ritieni opportuno!”

In Bug Fables: The Everlasting Sapling “segui Vi, Kabbu e Leif nel loro epico viaggio alla ricerca dell’Albero Eterno! Esplora e combina le abilità della tua squadra per risolvere enigmi, sconfiggere potenti nemici e trovare antichi tesori!“

Gang Beasts è uno sciocco party game multiplayer con personaggi scontrosi e gelatinosi, brutali sequenze di combattimenti e ambienti assurdi e pericolosi ambientati nelle strade meschine di Beef City. “Personalizza il tuo personaggio e combatti i nemici nella modalità di gioco corpo a corpo o combatti con gli amici contro le bande di Beef City nella modalità di gioco di gruppo“.

Immortal Realms: Vampire Wars è un avvincente gioco di strategia ambientato in un oscuro mondo di vampiri in subbuglio, che combina la gestione dell’impero e il combattimento a turni con elementi di gioco di carte unici. “Scendi in un mondo mitico pieno di orrori e leggende e lanciati in un’epopea gotica avvincente abbinata a un’esperienza di gioco avvincente”.

Limbo è un’avventura indipendente pluripremiata e senza tempo, acclamata dalla critica per il suo accattivante design rompicapo, con un suono e una grafica coinvolgenti. “I suoi spazi oscuri e nebbiosi e la sua narrativa inquietante rimarranno con te per sempre“.