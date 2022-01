Nvidia Shield TV, in rilascio l’hotfix che risolve i bug introdotti con Android 11

È difficile trovare una fanbase più dedicata di quella dei possessori di Nvidia Shield TV. Il colosso americano ha concesso loro un regalo di Natale in ritardo solo un paio di settimane fa con un tanto atteso aggiornamento ad Android TV 11, ma sfortunatamente non è stato tutto rose e fiori. Un sacco di app, incluso il server di Plex, sono state afflitte da crash dopo l’aggiornamento. Per fortuna, è in arrivo un nuovo hotfix per alleviare molti di questi problemi.

La versione 33.1.0.264 ha iniziato a farsi strada per gli utenti da qualche giorno, apportando tutta una serie di modifiche a tutti i modelli Shield TV e, soprattutto, risolvendo i bug legati al server Plex. Questo hotfix include una variante aggiornata dell’app Plex Media Server destinata a risolvere i problemi con l’archiviazione esterna, inizialmente causati dal passaggio ad Android 11.

Android 11 utilizza l’archiviazione con ambito per una migliore privacy, limitando il numero di directory accessibili dalle app. Plex non è stata l’unica app interessata da questa modifica – Kodi e VLC erano tra quelle elencate – ma era di gran lunga il profilo più alto.

Shield TV 2015, Shield TV Pro 2015, Shield TV 2017, Shield TV Pro 2017 e Shield TV Pro 2019 possono essere utilizzate come server Plex, eliminando completamente la necessità di un dispositivo esterno. Questo è ciò che lo rende un gadget così popolare, nonostante il suo prezzo richiesto relativamente alto.

I possessori di Shield TV hanno perso uno degli strumenti più preziosi nel loro arsenale con lo scorso aggiornamento ma, fortunatamente, Nvidia ha dato la priorità al suo ritorno. Non è l’unica correzione inclusa in questo hotfix, ovviamente. I problemi di riproduzione con contenuto interlacciato, problemi di incremento del controllo del volume CEC e la creazione accidentale di cartelle Android predefinite destinate ai telefoni sono tutti corretti e risolti. Quindi, se di recente vi siete imbattuti in cartelle interne per suonerie e download, per fortuna queste vengono rimosse.

Questo è un hotfix, non un aggiornamento stabile, quindi viene fornito con alcune restrizioni. È necessario scaricare questa patch manualmente tramite il sito Web di Nvidia e, una volta che il dispositivo riceve e installa questo software, non c’è modo di tornare indietro. Vale la pena controllare il changelog sulla patch di Nvidia per tutte le correzioni e le istruzioni di installazione.