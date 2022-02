Su YouTube Music arrivano le “radio consigliate”

YouTube Music sta implementando una funzione chiamata “Radio consigliate”. Invece delle stazioni radio create da un singolo brano, la nuova funzione crea una stazione da più brani e artisti e la consiglia agli utenti. È possibile premere il pulsante della scheda Home e scorrere a metà della pagina per trovare il nuovo carosello “Radio consigliata” se è stata già implementata per tale account.

Ci sono 10 stazioni mostrate con il carosello e si aggiornano ogni volta che viene aggiornato il feed. Ogni radio menziona fino a tre brani che hanno fornito l’ispirazione per quella particolare stazione. Ogni radio poi prende il nome dal titolo di una band o dal genere che la stazione copre. E spesso viene incluso il nome del decennio associato alla musica.

Con la versione mobile di YouTube Music, toccando una delle stazioni verrà visualizzata la pagina della playlist (anziché riprodurre automaticamente la stazione quando si fa clic su di essa con la versione desktop).

Chiaramente YouTube Music sta facendo affidamento sul machine learning e sull’intelligenza artificiale con cui Google sta basando l’intero catalogo di servizi offerti. In questo caso non si tratta di una funzione rivoluzionaria ma tutto sommato sembra interessante, anche perché più modi ci sono per aiutare ad ascoltare la musica, meglio è (almeno per loro). Tra l’altro, YouTube Music è il servizio di streaming musicale più in crescita nei mercati occidentali.

L’app YouTube Music è disponibile sia per iOS che per Android e la nuova funzionalità è stata lanciata lo scorso fine settimana, anche se non tutti l’hanno ancora. Probabilmente saranno necessarie un paio di giorni affinché la funzione venga visualizzata da tutti.

