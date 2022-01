Samsung Exynos 2200 riceve già la certificazione per Netflix in HD

Nonostante la presentazione ufficiale dei primi smartphone che equipaggeranno il nuovo SoC Exynos 2200 sviluppato da Samsung in collaborazione con AMD sia stata organizzata per il 9 febbraio (i Galaxy S22), Netflix ha anticipato i tempi certificandolo per la visione in HD dei suoi video.

C’è da dire che Samsung in realtà la presentazione dell’Exynos 2200 l’ha già tenuta, per cui non si tratta di un vero e proprio anticipo da parte di Netflix. Certo, fa strano che una certificazione pensata per uno smartphone venga rilasciata ancor prima che quest’ultimo venga presentato.

Non c’è mai stato alcun rischio reale che Netflix non supportasse un telefono così importante come il prossimo flagship di Samsung, quindi questa scoperta è onestamente più accademica che altro. Tuttavia, siamo super entusiasti del fatto che l’evento Unpacked sia a poco più di una settimana di distanza a questo punto e non vediamo l’ora di vedere i nuovi smartphone Galaxy S22 e i nuovi tablet Galaxy Tab S8 fare il loro debutto

Ad ogni modo, facciamo presente che oltre all’Exynos 2200, Netflix ha certificato per la visione in HD dei suoi video anche l’Exynos 2100 e alcuni chip Unisoc, fra cui Unisoc T606, Unisoc T610, Unisoc T612, Unisoc T616 e Unisoc T618.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che sia le specifiche tecniche complete che i prezzi di listino che avranno in Italia i nuovi smartphone della serie Samsung Galaxy S22 sono stati svelati in anticipo. Allo stesso modo, le specifiche principali della serie Galaxy Tab S8 sono anch’esse già disponibili in rete.

VIA