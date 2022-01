Samsung Galaxy S22: svelati i presunti prezzi italiani

Samsung si appresta a lanciare la nuova serie di smartphone top di gamma Galaxy S22 attraverso un evento Unpacked che si terrà all’inizio di febbraio. L’azienda ha rimosso ogni minimo dubbio sul fatto che il prossimo modello della serie Galaxy S di fascia alta sarà in sostanza un successore del Galaxy Note 20. La variante, che sarà probabilmente conosciuta come Galaxy S22 Ultra, dovrebbe avere un dock per la S Pen. Probabilmente sarà accompagnato da una variante Plus e da una standard e sappiamo parecchio anche su questi modelli. A questo proposito, nelle ultime ore sono stati pubblicati i presunti prezzi che ogni variante avrà nei mercati europei, per cui anche quello italiano.

Venendo subito al sodo, la serie Samsung Galaxy S22 avrà i seguenti prezzi in Italia:

Galaxy S22 8/128GB = €849

Galaxy S22 8/256GB = €899

Galaxy S22+ 8/128GB = €1.049

Galaxy S22+ 8/256GB = €1.099

Galaxy S22 Ultra 8/128GB = €1.249

Galaxy S22 Ultra 12/256GB = €1.349

Galaxy S22 Ultra 12/512GB = €1.449

Il modello Galaxy S22 con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione dovrebbe costare €849, lo stesso del Galaxy S21 dell’anno scorso. Allo stesso modo, è probabile che il modello base del Galaxy S22 Plus scavalchi il muto dei €1.000. La variante entry-level Galaxy S22 Ultra costerà 1.249 euro ma il problema è che, a differenza dell’anno scorso, il modello base non offrirà 12 GB di RAM e ci si dovrà invece accontentare di 8 GB.

Ciò comunque non è in linea con le infografiche trapelate di recente che indicano come la versione base del Galaxy S22 Ultra avrà 12 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Quella voce menziona anche un modello da 16 GB, anche se probabilmente tale versione sarà esclusiva di qualche mercato.

