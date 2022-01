Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra: svelate tutte le specifiche prima del lancio

Mancano solo due settimane alla presentazione ufficiale della nuova serie Samsung Galaxy S22 ma, come accade spesso, ormai sappiamo praticamente tutto sui modelli che la comporranno. L’ultima indiscrezione pubblicata in rete da WinFuture potrebbe benissimo anche essere un comunicato stampa ufficiale, in quanto rivela tutto ciò che c’è da sapere su tutti e tre i modelli Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22 vs Galaxy S22+, le differenze sono minime

Come ci si aspetterebbe, S22, S22+ e S22 Ultra hanno tutti molto in comune, anche se il modello più grande si sposta per sostituire definitivamente la linea Note. Uno Snapdragon 8 Gen 1 – o un Exynos 2200 in Europa – viene fornito di serie in ogni dispositivo, così come un modello base con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Resistenza all’acqua IP68, riconoscimento facciale, Wireless PowerShare, sensori di impronte digitali in-display a ultrasuoni: è tutto incluso, indipendentemente dalla dimensione scelta. Da qui in poi però, iniziano a emergere differenze in ciascun rispettivo modello.

Il Samsung Galaxy S22 e l’S22+ superano i 256 GB di spazio di archiviazione e, sfortunatamente, quelle voci sulla riduzione delle allocazioni di RAM sono vere. Si è bloccati con 8 GB di memoria indipendentemente dalla variante selezionata. Per alcuni, questo potrebbe essere un problema, anche se resta da vedere se sia sufficiente per spingere gli acquirenti verso l’S22 Ultra.

Tali modelli condividono anche lineup di fotocamere identiche, ciascuna dotata di un array a triplo obiettivo per competere con smartphone del calibro di Pixel 6:

50 MP (principale, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD)

12 MP (ultra grandangolare, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″ , 1.4 µm)

10 MP (teleobiettivo, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94″, 1.0 µm, OIS)

10 MP (anteriore, f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD)

In realtà, la scelta tra l’S22 e l’S22+ dipende dalle dimensioni dello schermo. Il modello più piccolo include un pannello OLED da 6,1″ con risoluzione 1080p, refresh a 120Hz e luminosità massima di 1.500 nit. È abbinato a una batteria da 3.700 mAh, una sorprendente riduzione rispetto al precedente modello dell’anno scorso.

Il modello “plus” è dotato di uno schermo OLED da 6,6″ con risoluzione 1080p, refresh a 120Hz e in grado di raggiungere una luminosità di 1.750 nits, insieme a una batteria più grande da 4.500 mAh per alimentarlo.

Samsung Galaxy S22 Ultra | Specifiche

Naturalmente, è l’S22 Ultra che continua ad attirare l’attenzione. Un design in stile Note con un enorme display da 6,8″, questo telefono è il vero fiore all’occhiello di Samsung per il 2022. Lo schermo porta la risoluzione a 1440p, il tutto mantenendo il limite massimo di luminosità e frequenza di aggiornamento dell’S22+. È l’unico modello offerto quest’anno con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Tuttavia, a differenza del 2021, non esiste una versione con 16 GB di memoria. Questo telefono è alimentato da una batteria da 5.000 mAh, che dovrebbe essere più che sufficiente per farti guadagnare un’intera giornata di utilizzo comodamente.

In termini fotografici, troviamo un comparto fotografico stellare: