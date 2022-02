Hextech Mayhem, spin off di League of Legends, disponibile sulla libreria gaming di Netflix

La collaborazione fra Netflix, Riot Games e il franchise di League of Legends non sembra essere limitata solamente alla serie TV animata Arcane (rinnovata fra l’altro per una seconda stagione dopo le grandi lodi ricevute): il colosso dello streaming infatti si è accaparrata anche Hextech Mayhem, spin off proprio di LoL, aggiungendolo alla propria libreria gaming su smartphone (dopo aver aggiunto Arcanium: Rise of Akhan).

A differenza di molti dei giochi mobili disponibili tramite Netflix, Hextech Mayhem non è gratuito al di fuori del servizio, quindi se non si è un abbonato Netflix, il costo di acquisto è di 9,99 euro su Steam e Nintendo eShop.

Hextech Mayhem è un gioco dal ritmo frenetico in cui “ogni azione ha una reazione esplosiva”. Il gioco ha debuttato a novembre 2021, quindi è relativamente nuovo. In questo frenetico gioco, ogni azione ha una reazione esplosiva e nessuna quantità di caos è eccessiva. Si assume il ruolo dello yordle e dell’esperto di esplosivi Ziggs mentre ci si avventura nei quartieri di Piltover. Per i fan di LoL, segnaliamo che la storia di Hextech Mayhem non è considerata canonica nella linea temporale principale di Runeterra.

Il gameplay è semplice nel concetto ma altamente adrenalinico. Bombardare, rimbalzare e saltare al ritmo della musica per evitare ostacoli, disarmare i nemici e accendere micce per ottenere il massimo del caos. Provocare il caos musicale mentre si corre più veloce di Heimerdinger Heimerdinger nella missione per costruire la più grande bomba che il mondo abbia mai visto!

Insieme a Hextech Mayhem di Riot Games, i membri di Netflix potranno anche giocare a un altro gioco gratuito a partire da questa settimana: Dungeon Dwarves. Sviluppato da Hyper Hippo, Dungeon Dwarves è un dungeon crawler inattivo in cui i giocatori esplorano, combattono mostri e raccolgono bottino per potenziare le abilità e le armi del loro guerriero.

