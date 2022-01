Arcanium: Rise of Akhan disponibile nella libreria gaming di Netflix

Lo sviluppatore Rogues Games ha annunciato questa settimana che porterà il suo terzo gioco mobile sulla libreria gaming di Netflix. Il nuovo gioco, chiamato Arcanium: Rise of Akhan, segue le orme dei due precedenti titoli dello studio che si sono uniti a Netflix il mese scorso: Card Blast e Wonderputt Forever.

Arcanium: Rise of Akhan è un gioco di avventura di carte open world per giocatore singolo che promette di mescolare il meglio dei popolari generi roguelike e deckbuilding in un unico pacchetto. Il gioco presenta una mappa procedurale completamente 3D che consente ai giocatori di vagare e fare scelte strategiche, tutte cose che possono alterare l’esperienza in vari modi.

L’enorme mappa è divisa in diverse province, ognuna con un’atmosfera unica e una diversa serie di sfide. I giocatori possono scegliere i loro eroi e farli salire di livello tra le “corse” e sbloccare progressivamente i loro set completi di carte abilità. Come previsto, il gioco ha molti eroi unici disponibili da sbloccare, ognuno con meccaniche e temi diversi che forniranno ai giocatori molte scelte tattiche.

Poiché si tratta di un gioco di carte, ogni eroe viene fornito con un mazzo iniziale unico di carte Abilità che si adatta a una delle sei classi. Per renderlo ancora più avvincente, Rogue Games ha aggiunto un sistema di saccheggio simile a un gioco di ruolo che consiste in potenti manufatti, nuove carte abilità, abilità incrociate tra i personaggi e vari oggetti consumabili che aiuteranno i giocatori nel loro viaggio.

Arcanium offre anche una piccola svolta che lo distingue dagli altri giochi di carte. Anche se è permesso vagare liberamente sulla mappa, più a lungo si rimane in una provincia, più velocemente verrà riempito l’indicatore di minaccia e più forti diventeranno i nemici.

Tenete presente che Arcanium: Rise of Akhan è disponibile su Android e iOS esclusivamente per gli abbonati Netflix e non include pubblicità e acquisti in-app.

