Samsung Galaxy S22 sarà presentato anche nel metaverso

Samsung ha annunciato che il suo prossimo evento Unpacked, previsto per domani e dove ci aspettiamo il lancio dei Samsung Galaxy S22, sarà accessibile sia nella realtà virtuale che nella realtà reale. I fan del metaverso potranno assistere all’evento presso l’837X, una ricreazione del punto vendita di Samsung a New York City, ricreato all’interno della piattaforma di realtà virtuale Decentraland.

Ciò che rende così interessante l’avventura di Samsung nel metaverso è quanto poco l’azienda abbia avuto da dire sulla realtà virtuale negli ultimi anni. Il colosso sudcoreano è stata una delle prime aziende a fare passi da gigante nel mondo della realtà aumentata e della realtà virtuale quando ha rilasciato Gear VR, una piattaforma di realtà virtuale basata su smartphone. Una volta nota come una delle opzioni più economiche e popolari per un visore VR, Samsung ha annunciato che stava pianificando di ritirare Gear VR lo scorso dicembre senza piani per una sostituzione.

È prudente per qualsiasi azienda procedere alla leggera nel metaverso, soprattutto perché molti esperti di business e tecnologia pensano che sia solo un espediente. Le azioni della società madre di Facebook, Meta, sono crollate di oltre il 26% la scorsa settimana dopo un bilancio trimestrale in cui ha anche rivelato di aver perso oltre $10 miliardi su Reality Labs, la sua divisione AR e VR.

Tuttavia, il notevole clamore dietro il metaverso non sembra svanire. Diverse aziende tra cui Walmart, Microsoft (in collaborazione con Qualcomm), Nike e Disney stanno investendo molto nel metaverso. Sebbene l’interesse per la realtà virtuale sia più grande che mai (le vendite di hardware AR e VR sono quasi raddoppiate nel 2021), è ancora ampiamente considerato un prodotto di nicchia.

Something new is coming to the Samsung #837X #metaverse in @decentraland. 2/9/22. Watch this space for more. pic.twitter.com/WYNihODeXz — Samsung US (@SamsungUS) February 4, 2022

In generale, il problema con il metaverso scritto in grande è che nessuno sembra del tutto sicuro di quale problema esista da risolvere. A parte un vago tweet che allude alla presentazione di alcune nuove funzionalità, Samsung non ha fornito molte indicazioni sul perché guardare l’Unpacked di questa settimana in VR sarebbe migliore, o addirittura significativamente diverso, rispetto al trasmetterlo in streaming da YouTube, TikTok, Twitter o Twitch.

