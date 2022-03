iPad Air 2022 vs Samsung Galaxy Tab S8: specifiche a confronto

Con la presentazione di iPad Air 2022, il divario fra tablet Apple e tablet con a bordo Android si è fatto ancora più ampio. L’ultimo baluardo a mantenere alti i valori di Android è probabilmente il Samsung Galaxy Tab S8. Ma come se la cava a confronto col nuovo arrivato in casa Apple? Ecco una comparazione “sulla carta” fra iPad Air 2022 vs Samsung Galaxy Tab S8 (non abbiamo usato il modello Ultra in quanto ci sembra appartenere allo stesso livello degli iPad Pro, i quali non sono stati ancora aggiornati).

iPad Air 2022 vs Samsung Galaxy Tab S8

iPad Air 2022 Samsung Galaxy Tab S8 Dimensioni e peso 247.6 x 178.5 x 6.1 mm per 461 grammi 253.8 x 165.3 x 6.3 mm per 503 grammi Display 10,9 pollici Liquid Retina LCD, 1640 x 2360 pixels (264 ppi) 11 pollici TFT, 1600 x 2560 pixels (274 ppi) e Corning Gorilla Glass 5 SoC Apple A15 Bionic Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Memoria 8 GB di RAM 64 o 256 GB non espandibile 8 o 12 GB di RAM 128 o 256 GB espandibile Fotocamera posteriore Singola da: 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3″, 1.22µm, dual pixel PDAF Doppia da: 13 MP, f/2.0, 26mm (grandangolare), 1/3.4″, 1.0µm, AF

6 MP, f/2.2, (ultra grandangolare) Fotocamera anteriore 12 MP, f/2.4, ultra grandangolare 122˚ 12 MP, f/2.4, ultra grandangolare da 120˚ Batteria 28.6 Wh 8000 mAh con ricarica rapida da 45W Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, GPS, USB-C Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, GPS, USB-C Extra Apple Pencil (2° gen), 5G (opzionale), sensore di impronte capacitivo integrato sul tasto di accensione S Pen, 5G (opzionale), sensore di impronte ottico sotto il display Prezzo Da 699 euro Da 799 euro

Due filosofie a confronto che vedono Apple iPad Air avere un miglior hardware (SoC e display), dimensioni più compatte e, stranamente, un prezzo di partenza più basso mentre sul fronte Galaxy Tab S8 di Samsung troviamo un miglior comparto fotografico (cosa trascurabile su un tablet).

Strano a dirsi in un blog Android ma crediamo che nel confronto iPad Air 2022 vs Samsung Galaxy Tab S8, il tablet di Apple sia un migliore acquisto su questa fascia di prezzo. Voi che cosa ne pensate?