Samsung Galaxy Tab S8 ufficiali: specifiche e prezzi ITA

Insieme con gli smartphone della serie Galaxy S22, Samsung ha presentato anche i nuovi tablet della serie Galaxy Tab S8. Anche in questo caso sono presenti tre modelli, standard, Plus e Ultra, che si differenziano soprattutto per la dimensione del display. In particolare, i display di Galaxy Tab S8, S8 Plus e S8 Ultra da 11 (LCD), 12,4 e 14,6 (AMOLED) pollici con refresh rate a 120Hz e notch.

Molte altre specifiche però sono identiche, come ad esempio il SoC “velocissimo a 4nm” che dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 1, il supporto alla connettività Wi-Fi 6E, la scocca in alluminio Armor e il supporto alla ricarica rapida a 45 W tramite USB-C.

Per il resto, le specifiche dei tre Samsung Galaxy Tab S8 mette a confronto sono le seguenti:

Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S8 Plus Galaxy Tab S8 Ultra Display: diagonale 11 12,4 14,6 Display: tecnologia TFT LTPS Super AMOLED Super AMOLED Display: risoluzione 2.560 x 1.600, 276 ppi 2.800 x 1.752, 266 ppi 2.960 x 1.848, 240 ppi Display: refresh max 120 Hz 120 Hz 120 Hz SoC octa-core a 4 m octa-core a 4 m octa-core a 4 m RAM 8 o 12 GB 8 o 12 GB 8, 12 o 16 GB Storage 128 o 256 GB 128 o 256 GB 128, 256 o 512 GB microSD sì, fino a 1 TB sì, fino a 1 TB sì, fino a 1 TB Fotocamere posteriori 13 MP wide + 6 MP ultra-wide 13 MP wide + 6 MP ultra-wide 13 MP wide + 6 MP ultra-wide Fotocamere anteriori 12 MP ultra-wide 12 MP ultra-wide 12 MP ultra-wide + 12 MP wide Batteria 8.000 mAh 10.900 mAh 11.20 mAh Velocità di ricarica 45 W 45 W 45 W Conn. Wi-Fi 6E 6E 6E Conn. Bluetooth 5.2 5.2 5.2 Conn. Cellulare 5G (opzionale) 5G (opzionale) 5G (opzionale) Altoparlanti 4, stereo, AKG 4, stereo, AKG 4, stereo, AKG Microfoni 3 3 3 Scanner di impronte laterale nel display nel display Dimensioni (mm) 165,3 x 253,8 x 6,3 185,0 x 285,0 x 5,7 208,6 x 326,4 x 5,5 Peso (g), Wi-Fi/5G 503/507 567/572 726/728 Colori Graphite, Silver, Pink Gold Graphite, Silver, Pink Gold Graphite Accessori S Pen Book Cover Keyboard Book Cover Keyboard Slim Book Cover Protective Standing Cover Note View Cover Strap Cover S Pen Book Cover Keyboard Book Cover Keyboard Slim Book Cover Protective Standing Cover Note View Cover Strap Cover S Pen Book Cover Keyboard Book Cover Protective Standing Cover OS OneUI 4.0, Android 12 OneUI 4.0, Android 12 OneUI 4.0, Android 12

Samsung Galaxy Tab S8 | Prezzi ITA

Samsung sta provando a posizionare questi tablet nella fascia alta del mercato, dove gli iPad Pro hanno fino a ora avuto vita facile (grazie anche a un ecosistema software migliore). E non a caso, anche i prezzi riflettono questa decisione: