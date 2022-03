Come collegare un controller allo smartphone

Giocare con lo smartphone è diventato ormai molto popolare ma alle volte sfruttare il touchscreen non è l’ideale. I titoli FPS ad esempio richiedono una certa precisione che solo un controller o una tastiera possono dare. Se volete collegare una tastiera al vostro smartphone vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro articolo guida di approfondimento. In questa guida invece vi mostriamo come collegare un controller allo smartphone (o al tablet).

Come connettere un controller allo smartphone via USB

Utilizzare una connessione cablata via cavo USB è forse il sistema più semplice per collegare un controller allo smartphone Android. Basta infatti utilizzare un qualsiasi controller dotato di porta USB insieme a un dongle adattatore che permetta di collegare un cavo allo smartphone (anche quello che usate per ricaricare la batteria).

Alcuni modelli di controller si agganciano direttamente allo smartphone e non richiedono di un dongle (come quello nell’immagine d’apertura).

I controller compatibili con gli smartphone Android sono disponibili in diverse forme, misure e fattezza. I migliori li trovate a questo link.

I dongle per collegare il controller e lo smartphone invece li trovate a questo link.

Come connettere un controller allo smartphone via Bluetooth

Molti dei controller moderni compatibili con Android hanno la possibilità di essere collegati via Bluetooth, il che evita anche l’acquisto di un dongle. In questo caso il collegamento è altrettanto semplice, visto che si effettuano gli stessi passaggi usati per accoppiare gli auricolari TWS:

Aprire le impostazioni dello smartphone;

Recarsi su “Bluetooth”;

Accendere la connessione e attendere che compaia il nome del controller;

Toccare sul controller per avviare il collegamento.

Facciamo presente che questo procedimento permette anche di abbinare allo smartphone Android il DualShock della PlayStation e il controller della Xbox.

La connessione del controller allo smartphone tramite Bluetooth permette senza dubbio un gaming più flessibile, in quanto ci si libera di qualsiasi filo. Certo, bisogna ricordarsi però di ricaricare di tanto in tanto la batteria del controller.