Mozilla pronta a lanciare un client Thunderbird per dispositivi mobile

È facile dimenticare tutti i client di posta elettronica disponibili per desktop e dispositivi mobile: la maggior parte delle persone toccherà semplicemente l’app Gmail o aprirà Outlook sul proprio browser. Ma tra quelli di cui si parla, Thunderbird di Mozilla è raramente in cima alla lista di nessuno. Con una quota di mercato di appena lo 0,08%, rischia di essere completamente dimenticato. Tuttavia (o, forse, a causa di questo fallimento), l’azienda sta cercando di dargli una rinascita: dopo essere stato un caposaldo di Ubuntu su PC desktop, Mozilla vuole creare un’app mobile.

May take a while to get all the syncing stuff squared. But this is my #2 priority, my #1 is fixing Thunderbird's UI/UX.

— Ryan Lee Sipes (@ryanleesipes) May 2, 2022