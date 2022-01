Tutanota e ProtonMail: le migliori alternative open source a Gmail

Se nei primi anni 2000 i servizi di email avevano un market share più variegato, da diversi anni a questa parte Gmail è diventato sinonimo di e-mail. Dal momento che è necessario un account Google per trarre il meglio degli smartphone Android (almeno quelli con GMS), l’utilizzo di Gmail è esploso in contemporanea a quello di Android. E non è un caso che adesso Gmail abbia circa 1,8 miliardi di utenti nel mondo. Ma lo sappiamo, Gmail viene offerta in maniera gratuita solamente perché Google raccoglie un sacco di dati sui propri utenti che utilizza per meglio mostrare le pubblicità (annunci che sono presenti anche in Gmail). A questo proposito, vi consigliamo due alternative open source che fanno del rispetto della privacy il loro cavallo di battaglia: Tutanota e ProtonMail.

Tutte le app di Tutanota sono software Libre per fornire un’alternativa open source di email a Gmail, Yahoo, GMX e altri. Per gli sviluppatori questo include pubblicare l’app Android su F-Droid, ovvero il principale app store delle app open source. A differenza di altri servizi di posta elettronica sicuri, Tutanota non utilizza codice chiuso di terze parti – sia da Google o altri – perché si vuole avere il pieno controllo del codice open source per offrire la massima sicurezza e privacy.

ProtonMail ha una filosofia molto simile e, seppur l’applicazione non sia presente su F-Droid (in quanto utilizza i GMS per le notifiche push), è completamente open source.

In entrambi i casi abbiamo dei servizi disponibili sia sul web (sia desktop che mobile) sia attraverso le applicazioni mobile per Android e iOS. Allo stesso modo, gli account basilari sono gratuiti con un’opzione di upgrade attraverso un abbonamento mensile o annuale.

A nostro avviso, tranne che per creare un account Google con il quale interagire con Android e tutti i servizi dell’azienda, l’utilizzo di Tutanota o ProtonMail dovrebbe essere da preferire per tutelare al massimo la propria privacy ed evitare che multinazionali facciano dei nostri dati la loro miniera d’oro.

Prima di lasciarvi, vi consigliamo di dare un’occhiata alle nostre altre guide per staccarsi il più possibile da Google: