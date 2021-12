Le migliori applicazioni open source alternative alle Google Apps

In questo articolo, vi mostreremo quelle che riteniamo essere le migliori alternative open source alle Google Apps in diverse categorie. Non ci addentreremo su Custom ROM e Custom Kernel ma solamente su come essere meno dipendenti dalle Google Apps.

Nonostante Android sia un sistema operativo open source, è chiaro che la maggior parte degli smartphone fa molto affidamento sui servizi e le applicazioni di Google. Tra l’altro, per poter accedere al Play Store è necessario che i produttori pre-installino diverse Google Apps come Chrome, YouTube e Maps. Ma seppur siano ben fatte e funzionali, molti non sono al loro agio nell’affidarsi a un’azienda che fa della raccolta dati la sua fonte di guadagno principale.

F-Droid è il perfetto sostituto del Play Store

Il primo passo per mettere le mani sulle principali app alternative e open source da sostituire alle Google Apps è senza dubbio non affidarsi al Play Store ma a F-Droid. Questo è uno store digitale di applicazioni e giochi che presenta solamente applicazioni open source.

Per procedere al download del file APK di F-Droid, vi basterà cliccare su questo link.

NewPipe al posto di YouTube

Ieri vi abbiamo mostrato già come sfruttare NewPipe, applicazione open source per trarre il meglio di YouTube senza tuttavia dover guardare le pubblicità oppure doversi abbonare alla versione Premium. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.

Firefox al posto di Google Chrome

Anche in questo caso vi abbiamo proposto una guida su come utilizzare Firefox, browser web open source e l’unico che è compatibile con le estensioni su Android, per avere un’esperienza di navigazione più pulita, leggera e meno tracciata.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.

In alternativa, potete utilizzare il browser web di DuckDuckGo.

ProtonMail al posto di Gmail

ProtonMail viene considerata la migliore applicazioni open source per la gestione della posta elettronica, grazie anche alla forte crittografia su cui si basa. Creata dai fondatori di ProtonVPN, l’applicazione è molto ben sviluppata e non ha alcun elemento tracciante o pubblicità, cosa che non si può certo dire di Gmail.

Potete scaricare ProtonMail da questo link.

OpenBoard al posto di Gboard

OpenBoard è una tastiera sviluppata partendo dalla versione AOSP appositamente per essere semplice, non utilizzare molte risorse ed avere un layout simile a quello di Gboard. Potete scaricare OpenBoard mediante questo link.

In alternativa, potete utilizzare l’applicazione AnySoftKeyboard disponibile su F-Droid.