Come usare Firefox su Android per navigare senza pubblicità

Forse non tutti sanno che Firefox è uno dei pochissimi browser web di successo a non essere basato sul motore di rendering open source di Chromium. Questo è un bene in quanto Mozilla, la software house dietro Firefox, assicura che non vi sia un monopolio di Chromium sul web. Ad ogni modo, Firefox è anche l’unico browser web su Android a supportare le estensioni. Ed è proprio una di queste estensioni che permette di navigare sul web senza visualizzare alcuna pubblicità e, per certi versi, senza venire tracciati da Facebook, Google e altri. Stiamo parlando di uBlock Origin.

Nella community della privacy uBlock Origin è considerata il Santo Graal delle estensioni per browser web in quanto, oltre a non essere open source, è aggiornata con frequenza. Inoltre, la politica degli sviluppatori è quella di non accettare alcuna donazione così da rimanere il più neutrale possibile.

Per installare uBlock Origin su Firefox per Android, vi basterà cliccare sui tre puntini presenti alla destra della barra degli indirizzi e successivamente su “Componenti aggiuntivi”. Lì trovate una lista delle più popolarti estensioni disponibili e non è un caso che uBlock Origin è in prima posizione.

Una volta scaricata e installata, l’estensione di uBlock Origin è pronta all’uso così com’è, senza modifiche e senza nulla. Provando a riavviare il browser web e a visitare una pagina web, vi renderete conto che viene caricato solamente il contenuto ma non il codice delle pubblicità.

In questa mini guida vi abbiamo parlato di uBlock Origin come un’estensione di Firefox per Android ma gli sviluppatori vanno ben oltre, supportando a pieno anche la versione desktop di Firefox così come tutti i browser web basati su Chromium, ovvero Chrome, Edge e Brave.