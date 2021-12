Ecco le “super” specifiche del Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Apple domina il mercato dei tablet praticamente da sempre, con Samsung che è l’unico produttore che si basa su Android a rilasciare interessanti alternative agli iPad. Il Galaxy Tab S7+ dell’azienda coreana, sebbene costoso, è un’offerta impressionante e facilmente il miglior tablet Android che sia stato lanciato l’anno scorso. Per il 2022, Samsung prevede di portare le cose a un livello “ultra” con il Galaxy Tab S8 Ultra di grandi dimensioni.

In vista del suo potenziale lancio all’inizio del prossimo anno, le specifiche complete del dispositivo sono state fatte trapelare su Internet, anche se abbiamo già sentito parlare molto del tablet in precedenza.

Fedele al suo nome, il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra presenterà un display WQXGA+ ultra-grande da 14,6 pollici che sarà decorato con cornici sottili da 6,3 mm. Al cuore del tablet ci sarà il chip Snapdragon 8 Gen 1 di prossima generazione di Qualcomm. Samsung intende offrire il dispositivo in tre diverse configurazioni di RAM e archiviazione: 8/12/16 GB di RAM con 128/256/512 GB di spazio di archiviazione. Nonostante una potenza sopra ogni altro livello visto fino a ora, il tablet presenterà una scocca sottile appena di 5,5 mm.

Per la connettività, l’S8 Ultra sarà presumibilmente dotato di 5G e Wi-Fi, sfruttando il modulo FastConnect 6900 del SoC e il modem Snapdragon X65 5G.

In termini di autonomia, il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sarà alimentato da una batteria da 11.200 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 45 W.

A rovinare leggermente il display ci penserà un piccolo notch nella parte superiore che ospiterà due fotocamere da 12 MP, di cui una con un obiettivo ultra grandangolare. Anche la parte posteriore ospiterà due fotocamere: una principale da 13 MP e una ultra grandangolare da 6 MP. C’è anche il supporto per S Pen che si attacca magneticamente alla parte posteriore del tablet.

Sul fronte del software, il Galaxy Tab S8 Ultra dovrebbe funzionare su Android 12 con One UI 4.1 già dall’inizio. La prossima versione di One UI includerà ulteriori opzioni di personalizzazione, la possibilità di regolare i livelli di trasparenza della finestra dell’app e una modalità Extra Dim per ridurre l’affaticamento degli occhi.

Sembra che Samsung abbia anche intenzione di dare a DeX un aggiornamento significativo con il Tab S8 Ultra con il debutto in modalità verticale per rendere possibile l’utilizzo dell’esperienza desktop con orientamento orizzontale. Il tablet dovrebbe anche avviarsi con l’app Samsung Health con un layout a 3 colonne per utilizzare meglio tutto lo spazio sullo schermo.

